«كوورنا» يرفع أعداد الوفيات بمرضى القلب في بريطانيا

بلغت أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في المملكة المتحدة بسبب مشكلات تتعلق بالقلب أكثر من خمسة ألاف شخصا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما ذكرته مؤسسة القلب البريطانية.

ووجدت دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة القلب البريطانية الخيرية ونشرت نتائجها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن أعداد المتوفين في إنجلترا بسبب أمراض تتعلق بالقلب زادت عن المستويات المتوقعة بنسبة 7%.

وطالبت مؤسسة القلب البريطانية مواطني المملكة المتحدة بعدم إرجاء إجراء الفحوصات اللازمة أو تلقي العلاج إبان الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت الهيئة الصحية الوطنية في بريطانية أن المستشفيات تقوم بإعادة تصميم عملية تقديم الخدمات حتى يتسنى توفيرها بطريقة آمنة.

وقامت مؤسسة القلب البريطانية بتحليل أرقام الوفيات في إنجلترا خلال الفترة ما بين بداية الغلق الوطني الأول الذي تم فرضه في العشرين من مارس الماضي، والثلاثين من أكتوبر المنصرم.

ووجدت المؤسسة أن حوالي 3 ألف و 799 حالة وفاة كانت ناتجة عن مرض في القلب أو الدوري الدموية، وهو ما يزيد بواقع 4 آلاف و85 حالة عن الرقم الذي توقعته مؤسسة “بابليك هيلث إنجلاند” خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الدراسة أنه وفي حوالي رُبع حالات الوفيات الإضافية أو الزائدة، كان وباء “كوفيد-19” يُذكر في شهادات الوفاة، وهو ما يشير إلى أنه وفي أغلبية الحالات الآخرى كانت هناك عوامل آخرى يمكن إلقاء اللائمة عليها.

تحذيرات من اتساع نطاق كورونا

حذر علماء حكوميون من أن إنجلترا ستحتاج إلى قيود مستمرة على الحياة الطبيعية بعد الإغلاق، ومن المرجح أن تستمر الإجراءات حتى شهر ديسمبر وعيد الميلاد من أجل السيطرة على فيروس كورونا، وفقا لصحيفة “اندبندنت” البريطانية.

وفى تحليل جديد أصدرته المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) التابعة للحكومة، قال العلماء إن الفيروس أصبح الآن واسع الانتشار لدرجة أنه بدون المزيد من الضوابط التى تستمر إلى ما بعد نهاية الإغلاق الحالى، سترتفع الإصابات مرة أخرى إلى المستويات المسجلة فى البداية.

وحذر التقييم من أن المستويات السابقة من القيود قد لا تكون كافية لخفض عدد الإصابات، وعلاوة على ذلك قالت إنه بدون إجراءات صارمة، مثل حظر الاختلاط المنزلى، فإن معدل الإصابة سوف يستقر عوضًا عن الانخفاض.

ووفقًا لأحدث بيانات فيروس كورونا اليومية ، كان هناك 27301 إصابة مؤكدة جديدة يوم أمس الجمعة، مع الإبلاغ عن 376 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية. يوجد أكثر من 12000 مريض في المستشفى مصابين بـ Covid-19.