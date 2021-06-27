« كوني » تخطط لزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية

تستهدف شركة كوني مصر ، إحدى شركات كوني العالمية الرائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، تعزيز تواجدها في المدن الجديدة وزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية بعدما تمكنت من تحقيق مبيعات بقيمة 9.93 مليار يورو في 2020.

جاء ذلك وفقا لبيان صحفي أصدرته على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس للاحتفال بالاعلان عن أحدث إصداراتها لحلول المصاعد المطورة كلياً KONE DX-Class .

وقال أنها ستساهم في إحداث طفرة في عالم تطوير المدن والمباني الذكية في مصر وتعزز من مبيعات الشركة المستهدفة خلال العام الجاري.

ومن جانبه قال تامر رسلان – مدير عام شركة كوني مصر وشمال أفريقيا، أن شركة كوني حققت خلال 2020 مبيعات بالأسواق العالمية بقيمة تصل إلى 9.93 مليار يورو، لافتا إلى أن اطلاق KONE DX-Class في السوق المصرية كأحدث ابتكاراتنا سيساهم في النهوض بمستقبل المدن الذكية في مصر.

وأضاف رسلان: من خلال KONE DX-Class، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أكثر عصرية وذكاءاً لقاعدة عملائها بالقطاعين العام والخاص والتوسع بمحفظة أعمالها في مصر من خلال المشاركة في عدد أكبر من المشروعات القومية والإستثمارية الضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة ومدن القناة.”

ومن جانبها، عقبت غادة عثمان – المديرة التنفيذية للاستراتيجيات والتسويق بكوني الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، قائلة: “تقديراً لتصميمه الإبداعي وعناصر تصنيعه الذكية وتكنولوجياته المبتكرة، حاذت سلسلة مصاعد KONE DX-Class على أربع جوائز (Red Dot Design) عام 2020 .

ولفت إلى ان الشركة حصلت على شهادة الأيزو 25745 فئة A-Class كأفضل شركة للمصاعد على مستوى العالم من حيث ترشيد إستهلاك الطاقة.وستقوم بطرح سلسلة مصاعد KONE DX-Class بعشر أسواق في الوطن العربي وأفريقيا، يأتي على رأسها مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر.”

وأضافت عثمان: “وانتقالاً إلى الخصائص المميزة لأحدث حلول كوني المقدمة للشرق الأوسط وأفريقيا، سيتمكن العملاء من تفعيل الخدمات الرقمية عن بعد بسهولة ويسر فضلاً عن توفير خدمات (KONE 24/7 Connected Services) المتصلة، كأول خدمات تنبؤية ذكية من نوعها في المنطقة، ترصد المشاكل المحتمل حدوثها وتعمل على إصلاحها قبل وقوع أي أعطال.

وتمتاز مصاعد KONE DX-Class بواجهة تطوير التطبيقات الآمنة (API) لتوفير حزمة إضافية من الحلول المتميزة من قبل الأطراف الخارجية. ولحرص كوني البالغ على النهوض بمعايير التعقيم والنظافة بسلسلة مصاعدها الجديدة خاصة في ظل إنتشار موجة جديدة من فيروس كورونا، زودت الشركة KONE DX-Class بمجموعة متنوعة من خيارات التصميم المبتكرة لتضمن للمصاعد أسطح مضادة للخدوش والبصمات والبكتيريا مهما بلغ عدد مستخدميها أو طال العمر الإفتراضي للبنايات. ولأن سلسلة مصاعد KONE DX-Class تقدم حلولاً تفوق مجرد الاتصال بين الطوابق، تم إمداد المصعد بخيارات ديناميكية متطورة للشاشات والصوت والإضاءة لتحسين أجوائه وتصميمه الداخلي، مستخدمة مواد مستدامة تحقق أعلى معايير الأبنية الصديقة للبيئة مثل (BREEAM) و (LEED).”