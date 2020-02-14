«كوني» تخصص %1.8 من أعمالها للتدريب والابتكار

قال المهندس تامر رسلان، المدير التنفيذى لشركة «كونى مصر»، التابعة لمجموعة كونى العالمية، إنها خصصت %1.8 من حجم أعمالها للاستثمار والتدريب والابتكار لمواكبة التغييرات الجديدة عالميا.

وأضاف أن المجموعة تراهن على الاستثمار فى البشر لمواكبة التحول فى مصر نحو المجتمع الرقمى والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والكثير من الجامعات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز عالمى للتدريب الفنى المتطور فى مدينة العاشر من رمضان يقدم للمتدربين آخر ما توصلت إليه تقنيات التعليم الفنى الحديث بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية .

وتابع أن المركز يستهدف إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم أكفأ خدمات التركيب والتحديث والصيانة لمنتجات «كونى»، فضلاً عن العمل على تحديث وتطوير أنظمة التشغيل لخدمة المبانى الحديثة والمنشآت الذكية.

وتتوقع «كونى مصر» أن تحقق نموا فى أعمالها فى مصر خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى %20.

وشركة «كونى مصر» إحدى شركات «كوني» العالمية المتخصصة فى صناعة المصاعد والسلالم المتحركة وتعمل فى 60 دولة منذ 110 أعوام، ويعمل بها 60 ألف موظف .

وقال «رسلان» إن « كونى مصر» تمكنت منذ تأسيسها فى السوق المحلية من تحقيق نمو يصل إلى %400 وكانت تعمل عبر موزع منذ أكثر من 50 عاما.

وكشف أن شركته لديها العديد من التعاقدات فى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنها وردت نحو 800 مصعد بخلاف تعاقدات مع إحدى الجامعات التابعة للسويدي، ولها أعمال مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب أخرى فى مدينة العلمين الجديدة ومشروعات مع وزارتى الصحة والنقل .

وقال إن «كوني» نجحت فى نقل أكثر من مليار شخص يوميا حول العالم، وبلغت مبيعاتها عام 2018 أكثر من 9.071 مليار يورو مقارنة مع 4.603 مليار يورو عام 2008 كما وصلت مبيعات 2019 إلى 10 مليارات يورو.

وأوضح أن الشركة تمكنت من اكتساب ثقة أكثر من400 عميل فى القطاعين العام والخاص ليسند إليها تنفيذ كبرى المشروعات الاستثمارية بالدولة.

وبلغت معدات «كونى» من مصاعد وسلالم متحركة فى نطاق الخدمة أو الصيانة قرابة 1.3 مليون عام 2019، ويدرج اسم» KONE Class B» ضمن قائمة بورصة ناسداك هلسنكى المحدودة بفنلندا.