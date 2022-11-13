«كونها خفراء».. سقوط عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء في القاهرة

سقط تشكيل عصابي مكون من 5 خفراء تورطوا في الشروع بسرقة مواقع تحت الإنشاء بمحافظة القاهرة، مستخدمين أعيرة نارية ليتمكنوا من السرقة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بإطلاق مجهولين أعيرة نارية في المنطقة.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع محامي عن إحدى شركات المقاولات وخفير بذات الشركة، وبسؤالهما أقر الأول بأنه أثناء تواجد الثاني بمكان خفرته بأحد المشاريع الإنشائية، تلاحظ له تواجد سيارتين (ملاكي، نقل) داخل الموقع الإنشائي وشروع مستقليها في سرقة حديد التسليح الخاص بالمشروع.

وأضاف أنه فور مشاهدته أشهر قائد السيارة الملاكي سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وأطلق عيارًا ناريًا في الهواء ولاذوا بالفرار دون سرقة شىء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم خفراء بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهم، سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق، فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الحديد من المشروع خفرة المبلغ الثاني، ومساومة مالك المشروع على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة المسروقات، وتمكينهم من خفرة المشروع، بدلاً من المبلغ الثاني.

وأقر أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري في الهواء من السلاح الناري المضبوط بحوزته فور اكتشاف أمرهم، حتى يتسنى لهم الهروب من المنطقة محل البلاغ دون ضبطهم، واتخذت الإجراءات القانونية.