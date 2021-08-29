عقـــارات

«كونكورد» و«سامكريت» و«بتروجيت» تقتنص أعمال ترفيق 1300 فدان فى «حدائق أكتوبر»

تمثل توسعات إضافية فى المدينة الجديدة
أحمد صبحي 7:01 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 7:01 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

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اقتنصت 3 شركات مقاولات هى كونكورد للهندسة والمقاولات، وسامكريت للمقاولات، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» النسبة الأكبر من تنفيذ أعمال مرافق 1300 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز يعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ أعمال ترفيق لمشروعات الإسكان الاجتماعى وتوصيل المرافق الأساسية لقطع الأراضى والبالغ مساحتها 1300 فدان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر فى تصريحات لـ«المال»، أن الجهاز تمكن خلال العام الماضى، من إنجاز أعمال ترفيق لمساحات أراضى بلغت 1000 فدان، ويسعى هذا العام لتنفيذ أعمال أكبر بزيادة 300 فدان عن العام الماضى.

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وأكد مصطفى أن أعمال الترفيق تم إسنادها لعدد من الشركات الكبرى، والتى تمتلك سمعة طيبة، من بينها «كونكورد للهندسة والمقاولات، وسامكريت، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت».

وحول مشروعات الإسكان التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، قال رئيس الجهاز: أصبحت مدينة حدائق أكتوبر، مقصدا للباحثين عن وحدات سكنية، فى ظل ما تتمع به مؤخرا من تنفيذ مشروعات عملاقة، علاوة على توفير أغلب الخدمات لقاطنيها.

وأوضح أن الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة على طرح عدد 600 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر، كما سيطرح 200 وحدة سكنية بمشروع دار مصر.

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وكان المهندس محمد مصطفى قد قال فى حوار سابق مع «المال»، إن الجهاز رصد استثمارات للعام الحالى بحوالى 5 مليارات جنيه، تشمل مشروع سكن مصر، والإسكان الاجتماعى، وأعمال الصيانة والترفيق، وأعمال الكهرباء سواء عمليات الصيانة الدورية، أو مد كابلات بقدرات أعلى، كما أنه جارٍ العمل على إعداد دراسة حول المنظومة الجديدة للمياه والصرف الصحى بالمدينة.

وأوضح أن المدينة بها فرص استثمارية كبيرة، وهناك العديد من المساحات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة أمام المطورين لإقامة عدد من المشروعات السكنية، مؤكدا سعى الجهاز لجذب كبار المطورين، بعد الانتهاء من عملية حصر الأراضى الشاغرة، مشيرا إلى أن المساحة التى تم استغلالها تجاوزت %60 منذ تأسيس المدينة.

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وتعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بتاريخ 21/ 8/ 2017 كمدينة منفصلة بمساحة حوالى 41٫780 ألف فدان، وتقع بين طريق الفيوم والواحات.

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بقلم أحمد صبحي

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