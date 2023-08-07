«كونكورد للمقاولات» تتحالف مع كيانات سعودية لتنفيذ أعمال في «نيوم»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة كونكورد للهندسة والمقاولات دخلت فى تحالف مع مجموعة شركات سعودية لتنفيذ مشروع ضخم بالمملكة، وتحديدا فى مدينة «نيوم» الذكية.

وأوضحت المصادر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 10 مليارات ريال، بالشراكة مع شركتى مقاولات سعوديتين.

وأكدت أن «كونكورد» لا تنفذ مشروعات بالخارج منفردة، بل عبر الدخول فى شراكات وتحالفات مع كيانات بارزة فى الأسواق الخارجية.

ولفتت المصادر إلى أن «كونكورد» للمقاولات تعمل تحديدا فى تنفيذ البنى الأساسية والتحتية ومشروعات الطرق والكباري.

وبحسب بيانات سابقة فى المملكة العربية السعودية يقع مشروع «نيوم» على مساحة 26.5 ألف كيلو متر فى البحر الأحمر باستثمارات تقديرية تقارب 500 مليار دولار، وسيضم مناطق جذب بحرية سياحية متنوعة بين مدن ومشروعات سياحية، بخلاف المنتجعات، وسيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة فقط.

وأفادت المصادر بأن «كونكورد» قدمت على مناقصات لخمسة مشروعات أخرى بالسعودية، تحديدا فى مدن نيوم والرياض وجدة، وفى انتظار عملية فض المظاريف الفنية والمالية.

كما تتفاوض كونكورد للمقاولات حالياً على تنفيذ عدة مشروعات فى ليبيا، من المقرر البت فيها قبل نهاية 2023.

يذكر أن شركة «كونكورد» تأسست عام 1989 وخلال الـ7 سنوات الأخيرة ساهمت بقوة فى تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، لا سيما فى مجال الأنفاق العملاقة والبنية التحتية، كما أنها نفذت منذ تأسيسها وحتى الآن ما يزيد على 500 مشروع تتعدى قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار.

ومنذ أسابيع دخلت «كونكورد» فى شراكة مع «بن ونيس» الإماراتية لإدارة العقارات والمقاولات لإنشاء كيان جديد فى مجال التشييد يستهدف مشروعات تنموية ضخمة فى مصر والتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال شركة كونكورد الإمارات خلال 4 أشهر وستركز فى بداية مسيرتها على قيام أعمال المقاولات والأنفاق والسكك الحديدية والطرق فى مصر والإمارات وقارة أفريقيا.

وبحسب تصريحات سابقة لقيادات بالشركة، تستهدف «كونكورد» تنفيذ حجم أعمال يقدر بقيمة 20 مليار جنيه خلال 2023.

وأضافت أن الشركة تولت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية فى عدة مدن منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه تقريبا، وتتركز جميعها فى أعمال البنى التحتية والمرافق.

وشاركت «كونكورد» فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بحجم أعمال قارب 4 مليارات جنيه منذ بدئها فى 2019 وحتى الآن، ومازالت تلك المشروعات تحت التنفيذ، إذ وصلت لنسب إنجاز تتراوح من 50 إلى %60 فى قرى مصر.

وفيما يخص تعاقدات «كونكورد» مع المطورين العقاريين، أوضحت المصادر أن الشركة تدرس حاليا ثلاثة مشروعات بمدن الغردقة والساحل الشمالى مع كيانات ضخمة بالسوق لتتولى تنفيذ البنى التحتية والمرافق.