«كونكورد» تدرس إطلاق منصة للرعاية الصحية بقيمة ملياري جنيه

كشف كريم هلال، الرئيس التنفيذى بمجموعة «كونكورد إنترناشيونال» للاستثمارات، إنها تدرس إطلاق منصة فى مجال الرعاية الصحية بقيمة مليارى جنيه.

وأوضح أن تلك القيمة تمثل رأس المال المستهدف بالمرحلة الأولى للمنصة، لافتًا إلى أن «كونكورد» ستتولى الإدارة، مع مخاطبة مؤسسات مالية للاكتتاب، إلى جانب دراسة الفرص المتاحة.

وتأسست «كونكورد» فى مصر عام 1993، وتعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية ذات خبرة دولية ومحلية فى إدارة الأصول.

وأضاف «هلال» -فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «كونكورد» بدأت فعليًا مخاطبة عدد من المؤسسات المحلية، للمشاركة فى المنصة المقرر إطلاقها.

ولفت إلى أن المخطط الزمنى للإطلاق وجمع رأس المال المستهدف فى المرحلة الأولى فى طور الدراسة حاليًا، ويتوقف على وضع السوق، موضحًا أنه على الرغم من وجود العديد من الفرص فإن الأوضاع الراهنة ربما تبدو غير مواتية للتنفيذ.

ونوه «هلال» بأنه من المخطط استثمار الـ2 مليار جنيه على عدد محدود من الصفقات، خاصة أن «كونكورد» تتبنى سياسة الاستحواذ على حصص أغلبية بالكيانات.

وقال إنها تتطلع للدخول فى أى أنشطة مرتبطة بمجال الرعاية الصحية، سواء المستشفيات أو العيادات الخارجية، إلى جانب معامل تحاليل ومراكز الأشعة.

وبعيدًا عن المنصة المستهدفة، أوضح «هلال» إن «كونكورد» تُدير حاليًا مجموعة من المحافظ، إلى جانب تقديم بعض الاستشارات.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «كونكورد» أعلنت فى فترة سابقة عام 2020 عن نيتها إطلاق صندوق للرعاية الصحية بالشراكة مع «السيادى المصري» برأسمال 300 مليون دولار، إلا أن تلك المساعى توقفت مؤخرًا.

وتركز مجموعة كونكورد على القطاع الصحي، خلال الوقت الحالى بدعم الخبرات المتراكمة لديها فى هذا المجال، وترى أنه أحد أهم القطاعات محليًّا وبه العديد من الفرص، إلى جانب نظيره الغذائى، وذلك وفقًا لتصريحات «كريم هلال» لـ«المال» سابقًا.