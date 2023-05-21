«كونكريت بلس» ومؤسسة «شباب القادة» يؤهلان طلاب الهندسة لسوق العمل

انهت كل من شركة كونكريت بلس ومؤسسة شباب القادة المرحلة التمهيدية لتأهيل طلاب كليات الهندسة قبل البدء فى المراحل العملية للتدريب وتنمية المهارات.

وقامت المهندسة مى مصطفى مديرة المكتب الفنى بشركة

بلس بشرح مراحل البرنامج التدريبى فى نسخته الثانية والذى يضم طلاب كليات الهندسة ” المعمارية – الميكانيكية – المدنية – الكهربائية”.

وجرى عقد المحاضرة التمهيدية بمقر مؤسسة شباب القادة وتم إتاحتها للطلاب المشتركين عن طريق الأونلاين.

عدد الطلاب المشاركين

و شهدت النسخة الثانية إرتفاع عدد الطلبة المشاركين إلي أكثر من 400 طالب كونوا 32 فريقا مقابل 226 طالب كونوا 26 فريقا بالنسخة الأولي بالإضافة إلي ارتفاع عدد الجامعات المشاركة بالنسخة الثانية إلي 48 جامعة مصرية مقابل 16 جامعة العام الماضي أي ما يعادل تقريباً 73% من الجامعات المصرية البالغ عددها 66 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

كانت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات قد جددت بروتوكول الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة شباب القادة لتنفيذ النسخة الثانية من برنامج “Learning Expert” لطلبة كلية الهندسة من الجامعات المصرية.

وجاء مد تنفيذ العمل بهذا التعاون للعام الثانى على التوالى بعد تحقيق نجاح كبير بإستفادة طلبة كليات الهندسة فى نسخة برنامج التدريب الأولى .

تأهيل وتدريب الطلبة

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الطلبة على الحياة العملية داخل المشروعات التى تقوم شركة كونكريت بلس بتنفيذها فى أكثر من موقع بمحافظات الجمهورية.

وقال المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس إن برنامج Learning Experts في نسخته الثانية هو امتداد لدعم شركة كونكريت بلس لشباب المهندسين ورفع كفاءتهم من خلال تنمية المهارات اللازمة لتطوير الأعمال إيماناً من الشركة بدورها المجتمعى بالإضافة إلى أهمية المشاركة فى تقريب المسافة بين شباب الخرجين وسوق العمل واكتساب الخبرات التى تؤهلهم لإقتحام سوق العمل سريعاً

يوسف : الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى تحقق التنمية المستدامة

وأضاف يوسف أن الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى أصبحت تساهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وبخاصة الاستثمار فى الشباب المصرى الذى يحمل من الطموح والحماس ما يجعله قادر على المشاركة فى تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمشاركة فى بناء حضارتها.

كل ما سبق لمسناه فى الشباب المشارك فى النسخة الاولى وكان دافعاً وراء استكمالنا للشراكة مع مؤسسة شباب

ونتمنى التوفيق والاستفادة لكل الطلبة المشاركين فى البرنامج بنسخته الثانية.

ومن جانبه قال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن برنامج Learning Expert يعد فرصة لطلاب الكليات الهندسية لتدريبهم على الكثير من المهارات التي تؤهلهم للانتقال الى سوق العمل، ودعم أفكارهم وتنفيذها، موضحا أنه متحمس جدا لبدء العام الجديد للبرنامج وسماع أفكار طلاب جدد.

أفكار مختلفة

وأضاف فتحي أن مسابقة Learning Expert تسلط الضوء على أفكار طلاب المجالات الهندسية المختلفة (المعمارية والميكانيكية والمدنية وهندسة الكهرباء)، والالتفات لمشاريع الطلاب، كما أنها شاركت في تطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية وأضافت لهم معلومات ليست في المناهج التعليمية، بالإضافة للدعم المادي للمشاريع والأفكارالفائزة.