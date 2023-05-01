«كونكريت بلس للهندسة» تعتزم زيادة رأسمالها إلى 700 مليون جنيه

قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، إنها تخطط لزيادة رأسمالها فى الفترة المقبلة من 450 إلى 700 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمساهمين.

وأوضح «يوسف» فى حوار مع «المال» أن الزيادة النقدية تهدف لتعزيز الملاءة المالية للشركة لتتناسب مع التوسعات اللافتة لها فى مجالات المقاولات والتطوير العقاري.

وذكر أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى بلغ نحو 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها %20 على 2021، فيما وصلت محفظة الأعمال الإجمالية إلى نحو 30 مليارًا منذ تأسيسها.

يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، وأبرزها فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.

وأضاف «يوسف»، أننا نعمل أيضًا مع الشركة الوطنية فى مشروع الريف المصرى بتوشكى والضبعة، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال عند البدء كان يقدر بـنحو 500 مليون جنيه، ووصل حاليًا إلى 3 مليارات.

وحول توسع «كونكريت بلس» فى العمل كمطور عقاري، لفت إلى أنها تركز بشكل أكبر على المشروعات الإدارية خاصة فى منطقة شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا ضخمًا بحجم استثمارات ربما تصل إلى 5 مليارات جنيه مع أحد المطورين سيتم العمل عليه قريبًا.

وأكد «يوسف» أن كل شركات المقاولات لا تنظر للربحية فى الفترة الراهنة، لكنها تحاول ضمان الاستمرارية والتدفقات النقدية للمرور بسلام من التحديات القائمة.

ورأى أن الحلول التمويلية المتاحة فى السوق مكلفة للغاية بالنسبة لشركات المقاولات، وهو ما دفع بعض الشركات للعمل بشكل أكبر مع القطاع الخاص نظراً لسهولة وسرعة الحصول على المستحقات المالية.

وأكد أن قطاع المقاولات والتطوير العقارى بحاجة ماسة لتطبيق مبادرات تمويلية على غرار المتاحة للصناعة، فالعقارات تعتبر المحرك الرئيسى للاقتصاد، وهناك فارق كبير فى الفائدة قد لا يتحمله القطاع.

وطالب «يوسف» الحكومة بإعلان مبادرة تمويلية للقطاع العقارى والمقاولات قد تكون مؤقتة لمدة عامين، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات القائمة والتى تشهد ارتفاعات مستمرة فى التكاليف.

وعن مشروع الساحل الشمالى، قال إن الأعمال الإنشائية فى مرسى باغوش بدأت بالفعل، وتم تحقيق مبيعات منذ الصيف الماضى قاربت 2 مليار جنيه.

وخلال العام الماضى، قال «يوسف» إن «كونكريت» كانت تدرس منذ فترة اختراق القطاع العقارى، وبالفعل استحوذت على %25 من شركة «إس كيو إم» التابعة لعائلة المهندس شهاب مظهر، بهدف إقامة مشروع متكامل على مساحة 325 فدانًا، يضم 1300 وحدة فى منطقة مرسى باغوش بسيدى حنيش بالساحل الشمالى.

وأكد «يوسف» حينها أن المشروع المنتظر سيحقق مبيعات إجمالية بقيمة 20 مليار جنيه على مدار 6 سنوات، كما ستتولى «كونكريت بلس» أعمال المقاولات بشكل حصرى فى الموقع، ومن المرجح أن تبلغ تكلفتها 8 مليارات.