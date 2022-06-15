«كونكريت بلس» تواصل التوسع النوعى بالمقاولات وتستهدف 5 مليارات جنيه أعمال منفذة

◗❙ الحكومة تسيطر على %85 من عقود الشركة والباقى للقطاع الخاص

◗❙إنشاء إحدى الكليات بجامعة المعرفة فى العاصمة الإدارية بتكلفة «600 ـ 800» مليون جنيه

الصناعة والعقارات

◗❙الدولة عليها مساندة قطاع المقاولات وتأجيل التسليم لمدة تقارب 6 شهور

◗❙التحالف مع «أكت» المالية مستمر فى التركيز على الكيانات الصناعية المقيدة فى البورصة

◗❙قيمة المقاولات تقارب 10 مليارات جنيه فى المشروع الساحلى الجديد

تواصل شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات تحقيق قفزات لافتة فى السوق المحلية ليس فقط فى مجال المقاولات وتنفيذ عدة أعمال لدى الحكومة والقطاع الخاص، وإنما فى التوسع النوعى، وإضافة مزيد من الأنشطة تحت مظلة الشركة بهدف تنويع الإيرادات وتقليل المخاطر.

وتستهدف كونكريت بلس تسجيل حجم أعمال مقاولات منفذة فى العام الجارى تلامس مستوى 5 مليارات جنيه، معتمدة فى ذلك على سياسة انتقائية للغاية سواء للمشروعات أو العملاء، بخلاف بدء إنشاءات المشروع الساحلى بمرسى باغوش، والذى تخترق به قطاع التطوير العقارى كمالك لأول مرة.

«المال» أجرت حوارًا موسعًا مع المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، للحديث عن الأعمال الحالية بالشركة بجانب استعراض تواجدها فى عدة مشروعات متكاملة تتبع الدولة، والحديث عن مستهدفات الشركة خلال العام المقبل، بخلاف التعرف على رؤيته لقطاع المقاولات، والمطالب الواجب تطبيقها لمساندة القطاع الحيوى، وجذب مزيد من الاستثمارات.

يُذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، ولعل أبرزهم كان فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندس طارق يوسف، والمهندس حسام فكرى على هيكل ملكية الشركة مناصفة فيما بينهما، ليستقر بعدها الهيكل حتى وقتنا هذا.

وفى بداية الحوار، قال يوسف إن الشركة نفذت حجم أعمال بمشروعات مختلفة قاربت 4.8 مليار جنيه فى العام الماضى، ويمكن توزيع المشروعات ما بين %85 للحكومة، والباقى للقطاع الخاص.

وأوضح أن أبرز عملاء الشركة من القطاع الخاص هم مجموعة من كبار شركات التطوير العقارى على غرار سوديك؛ إعمار مصر، وهايد بارك وتبارك القابضة، وتتنوع المشروعات ما بين شرق وغرب القاهرة بخلاف الساحل الشمالى.

وتطرق يوسف للمشروعات الجارى تنفيذها مع الحكومة، والتى تتنوع ما بين أعمال بنية تحتية ومرافق يتم تنفيذها بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرزها أعمال بنية تحتية فى أكتوبر الجديدة، وأعمال زراعية بمدنية الضبعة، ومحطات معالجة مياه وصرف صحى ضمن مشروع حياة كريمة بمحافظة الشرقية.

ولفت لتولى الشركة أعمال إنشاء سجن متكامل فى 15 مايو، بخلاف إنشاء 5 مستشفيات ضمن مشروع حياة كريمة فى محافظات كفر الشيخ وجنوب سيناء وسوهاج، كما اخترقت كونكريت بلس مجال النقل والكبارى، وتنفذ حاليًّا محطات ضمن مشروع القطار السريع الواصل لمرسى مطروح.

وأكد أن الشركة تتولى تنفيذ 3 كبارى لعبور السيارات أعلى خط القطار السريع وتسعى لزيادة تلك الأعمال فى الفترة القادمة، مع الإشارة لاقتناص الشركة أعمال تطوير 104 كيلومترات بالسكك الحديدية.

وتطرق إلى أن الشركة تنفذ أعمال إحدى الكليات بجامعة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة ما بين 600 و800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن كونكريت بلس تعاقدت مع هايد بارك لتنفيذ أعمال مبانى تجارية وإدارية ضمن مشروعها بمنطقة شرق القاهرة بقيمة أعمال 400 مليون جنيه، كما تتولى تنفيذ أعمال المقاولات تابعة للمجتمعات العمرانية فى مدينة العلمين الجديدة، بقيمة أعمال 6 مليارات جنيه، وحصلت أيضًا على أعمال تشطييات بقيمة 6 مليارات أخرى، لترفع قيمة الأعمال تحت التنفيذ لحدود 28 مليار جنيه.

وذكر أن كونكريت بلس تملك مصنعًا للطوب فى مدينة العلمين الجديدة، بخلاف مصنع آخر فى العاصمة الإدارية الجديدة لضمان توفير تلك السلعة لمشروعات الشركة بخلاف توفيرها للغير، وتدور تكلفة المصنع الواحد ما بين 15 و20 مليون جنيه.

وأفاد بأن الشركة تملك 4 محطات للخرسانة الجاهزة موزعة ما بين العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، بجانب محطتين متنقلتين، قيد يتم وضع الأولى فى مدينة العاشر من رمضان، والأخرى فى الساحل الشمالى بالقرب من مشروع مرسى باغوش.

وأكد أن الشركة تعتمد على محطاتها فى توفير نحو %50 من الخرسانة الجاهزة اللازمة للإنشاءات، والباقى يتم تدبيره من الغير، فيما تبلغ إيرادات الخرسانة الجاهزة 500 مليون جنيه فى العام.

وقال إن كونكريت بلس عند بداية تأسيسها كانت تركز على المشروعات السكنية، ولكن فى مرحلة لاحقة قررت التوسع والتكيف مع التنمية العمرانية وبدأت التركيز على مشروعات البنية التحتية والمرافق، لتتحول الى مقاول عام متكامل يخترق كافة الأنشطة، ومنها النقل والمواصلات وتحلية المياه، وقريبًا تخطط لاختراق نشاط إنشاء الأبراج شاهقة الارتفاع لخلق سابقة أعمال متكاملة.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، أن المشروعات السكنية تسيطر على %50 من حجم أعمال الشركة فى الفترة الراهنة، وذلك فى ظل تعاقدها على تنفيذ مشروعات ضخمة للهيئة فى العلمين الجديدة وصوارى.

وأشار إلى أن كونكريت بلس تملك حاليًا 37 مشروعًا تحت التنفيذ، وخلال السنوات الماضية كانت الشركة تنفذ 12 مشروعًا، وهو ما يؤكد صعود الشركة فى السوق المحلية.

ورأى أن الشركة تستهدف فى العام القادم المحافظة على حجم الأعمال المنفذة قرب 5 مليارات جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار التداعيات السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بما سيؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية فى الدولة.

وذكر بأن كونكريت بلس تقدمت للمنافسة فى أكثر من مناقصة لدى شركات قطاع خاص، ومنها طلعت مصطفى القابضة لاقتناص أعمال بنية تحتية وفيلات بمشروع نور العملاق بمدينة حدائق العاصمة، بخلاف المنافسة على أعمال بمشروعات شركة زد التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأكد أن كونكريت بلس شركة مساهمة فى المرحلة الراهنة، وتسعى للتحول لكيان قابض بالتعاون مع شركة أكت المالية، لتضم تحت مظلتها كافة الشركات الشقيقة والتابعة، والتى تعمل فى مجال الخرسانة الجاهزة والمرافق والنقل وإدارة المشروعات وصناعة الطوب وجى أر سى للصناعة، بخلاف المساهمة فى المشروع العقارى الساحلى فى مرسى باغوش.

وأوضح أن رأسمال كونكريت بلس يبلغ حاليا 450 مليون جنيه، ويتم بشكل دورى إجراء زيادة نقدية فى رأس المال لتتناسب مع الزيادات الأخيرة فى حجم الأعمال والمشروعات المنفذة.

وانتقل للحديث عن التجربة العقارية لكونكريت بلس، والتى بدأت منذ أكثر من عام لرغبته فى إضافة هذا النشاط الحيوى ضمن كونكريت بلس، وبالفعل تلقى عرضًا مميزًا للدخول بنحو %25 ضمن هيكل ملكية مشروع مرسى باغوش بمنطقة سيدى حنيش الساحل الشمالى، والذى يضم كودار هندسية على غرار المهندس شهاب مظهر وهشام أبوسيف، بهدف إقامة مشروع متكامل على مساحة 320 فدانًا لإقامة 2200 وحدة سكنية ما بين فيلات وشاليهات.

وأوضح أن حجم أعمال المقاولات المتوقعة فى مشروع مرسى باغوش ستدور حول 8 إلى 10 مليار جنيه، وستتولى شركة كونكريت بلس أعمال المقاولات الحصرية بالمشروع، بهدف توفير أقصى درجات الالتزام فى التنفيذ، وخلق تجربة رائدة بمشروعات الساحل الشمالى، فيما تدور مدة التنفيذ لقرب 6 سنوات على سبيل المثال.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة خدمية متكاملة بمدخل المشروع وبالقرب من الطريق، ولكن سيتم تنفيذها وفقًا لتطورات ملف التنمية بالساحل الشمالى الغربى، ولكنه شدد على أن التجارب الأولية للبيع أظهرت اهتماماً واقبالاً لافتاً من العملاء لشراء وحدات بالمشروع الجديد.

وأكد أن كونكريت بلس مهتمة بمواصلة التحالف الاستراتيجى مع شهاب مظهر وقد تبحث عن فرص استثمارية أخرى فى القطاع العقارى فى مرحلة لاحقة.

وأكد أن كونكريت بلس مهتمة بالقيد فى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة ولكنه رهن تنفيذ تلك الخطوة بالانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة واضافة انشطة أخرى بجانب المقاولات أبرزها الصناعى والعقارى لتسيطر على %50 من الإيرادات السنوية، وحال تطبيق تلك الاستراتيجية سيتم التوجه للقيد بالبورصة، متوقعا تنفذ ذلك بعد 5 سنوات.

ودعا الدولة للنظر بشكل عادل لمساندة شركات المقاولات فى المرحلة الراهنة عبر اصدار قرارات بتأجيل تسليم المشروعات بمدة تقارب 6 شهور، وهى فترة كفيلة بتخفيف الاعباء المالية عن الحكومية والشركات فى نفس الوقت.

وأشاد بمساندة الحكومة للقطاع فى فترة تفشى فيروس كورونا وتوفير قروض بنكية بفائدة منخفضة، ولكنه نصح الاجهزة المصرفية باعادة النظر فى موانع تقديم قروض يتم توظيفها فى الاستحواذ على كيانات أخرى، مؤكداً على دور البنوك فى دعم الشركات فى المرحلة الراهنة.

وتطرق لاهتمام كونكريت بلس بالتوسع فى الفترة القادمة من خلال دراسة عدة فرص استثمارية لاضافة نشاط صناعى جديد ضمن الانشطة الرئيسية بالشركة، ويتم حاليا دراسة البدائل الاستثمارية لانشاء مصنع لمنتجات بعيدة عن المقاولات، وترصد الشركة نحو 400 الى 500 مليون جنيه لتنفيذ تلك الفكرة فى العام الجارى.

كما أشاد باعلان الحكومة اتاحة عدة مشروعات وأصول للشراكة مع القطاع الخاص وهو ما تنتظر الشركة الاعلان عنه مستقبلاً لدراسة الفرص المتاحة.

وأكد أن كونكريت بلس مستمرة فى تحالفها مع أكت المالية فى الاستثمار وزيادة حصص مساهمتها فى بعض الشركات المقيدة فى البورصة بعد نجاح التحالف فى تجربة سوديك والتى تم بيعها لشركة الدار الاماراتية، ويركز التحالف حالياً على الشركات الصناعية المقيدة، كما يمك حصة تفوق %5 فى شركة راميدا للادوية.

وتحقق كونكريت بلس فى السنوات الأخيرة قفزات مدروسة فى معدلات النمو على مستوى حجم الأعمال والقيمة المضافة لقطاع الإنشاءات من حيث تنفيذ مشروعات كبرى وقومية بمواصفات فنية وإنشائية عالية الجودة تثبت امتلاك السوق المصرية شركات إنشاءات رائدة وقادرة على تحقيق طموح الدولة والخروج إلى السوق العالمية ومنافسة كبرى الشركات.

وأكد أن الشركة تركز على محورين هامين فى العمل بالسوق المحلية، اولهما الالتزام بتسليم المشروعات فى توقيتاتها المتفق عليها، بل والاسراع فى الأغلب بالتسليم قبل الميعاد طالما التزم العميل والمطور العقارى بسداد الالتزامات المالية فى موعدها، وهو ما يظهر فى تنفيذ أحد المشروعات الكبرى المسندة للشركة فى العاصمة الإدارة الجديدة، وهو مشروع R5 السكنى، وهو يطلق عليه جاردن سيتى الجديدة.

وأكمل الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات أن المحور الثانى يتركز فى جودة تسليم وتنفيذ المشروعات الموكلة للشركة، باعتبار تلك الالية هى المروج والمسوق الفعلى لكونكريت بلس فى السوق.

يذكر أن «كونكريت بلس» تنفذ فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية عقوداً بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، موزعة على مشروعات سكنية وأعمال بنية تحتية بداخل الحى السكنى الخامس R5، والحى السكنى الثالث R3، ويجرى تنفيذ منطقة للفيلات والقصور بالحى الخامس فى العاصمة على مساحة 600 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع 450 وحدة سكنية تتنوع بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، بتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.

◗❙تقدمت بمناقصة إنشاء بنية تحتية وفيلات فى «نور طلعت مصطفى»

◗❙توقيع عقود تشطيب وحدات بمدينة العلمين الجديدة بقيمة 6 مليارات جنيه

◗❙إقامة مشروع ساحلى بمرسى باغوش على 320 فدانًا يضم 2200 وحدة

◗❙اهتمام بالقيد فى البورصة ولكن بعد 5 سنوات عقب تنشيط الصناعة والعقارات

◗❙الدولة عليها مساندة قطاع المقاولات وتأجيل التسليم لمدة تقارب 6 شهور