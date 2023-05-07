«كونكريت بلس» تنفذ خزان رى وضخ مياه فى العاصمة الإدارية بأعمال تفوق مليار جنيه

حصلت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات على عقد لتنفيذ خزان ري ومحطة ضخ مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة أعمال تتعدى مليار جنيه.
ومن المخطط أن تتولى
وترى كونكريت بلس أن المشروع الضخم سيصنع فارق فى البنية التحتية ومستقبل المنطقة بأكملها.
عقد مبنى مصر المقاصة
وقال المهندس طارق
وذكر أن الشركة حصلت على العقد بعد منافسة شرسة مع مجموعة من شركات المقاولات الأخرى على غرار وادى النيل والرواد.
فيما قال يوسف إن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها فى الفترة المقبلة من 450 إلى 700 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمساهمين.
رفع رأس المال
وأوضح لـ المال أن الزيادة النقدية تهدف لتعزيز الملاءة المالية للشركة لتتناسب مع التوسعات اللافتة لها فى مجالات المقاولات والتطوير العقاري.
وذكر أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى بلغ نحو 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها %20 على 2021، فيما وصل محفظة الأعمال الإجمالية إلى نحو 30 مليارًا منذ تأسيسها.
هيكل الملكية
يذكر أن «
وأكد «يوسف» أن كل شركات المقاولات لا تنظر للربحية فى الفترة الراهنة، لكنها تحاول ضمان الاستمرارية والتدفقات النقدية للمرور بسلام من التحديات القائمة.
موقف قطاع المقاولات
ورأى أن الحلول التمويلية المتاحة فى السوق مكلفة للغاية بالنسبة لشركات المقاولات، وهو ما دفع بعض الشركات للعمل بشكل أكبر مع القطاع الخاص نظراً لسهولة وسرعة الحصول على المستحقات المالية.
وأكد أن قطاع المقاولات والتطوير العقارى بحاجة ماسة لتطبيق مبادرات تمويلية على غرار المتاحة للصناعة، فالعقارات تعتبر المحرك الرئيسى للاقتصاد، وهناك فارق كبير فى الفائدة قد لا يتحمله القطاع.