«كونكريت بلس» تقتنص أعمال فيلات بـ 700 مليون جنيه بمشروع «إعمار» غرب القاهرة

قال المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة «كونكريت بلس» للهندسة والإنشاءات والصناعة إنها اقتنصت أعمال تنفيذ فيلات سكنية فى مشروع «كايرو جيت» التابع لشركة إعمار مصر للتنمية بتكاليف إنشائية تقارب 700 مليون جنيه، لتواصل بذلك إجراء مزيد من التعاقدات مع «إعمار» فى مشروعاتها فى مصر.

وأوضح «يوسف» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «كونكريت بلس» حصلت على تلك المناقصة فى أعقاب منافسة قوية مع عدة شركات مقاولات أخرى، وهو ما يعكس الخبرات الفنية والمالية التى أصبحت الشركة تتمتع بها فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مع شركة «مراكز» للتطوير العقارى لإنشاء وحدات سكنية بقيمة 200 مليون جنيه فى مشروعها «ديستركت فايف» على طريق السويس الصحراوي، وهو ما يعزز التنوع فى محفظة الأعمال.

وانتقل للحديث عن حصول الشركة على عقد لتنفيذ أعمال بنية تحتية ومرافق بإحدى قرى محافظة الفيوم بقيمة 350 مليون جنيه يتم تمويلها بالكامل من جانب البنك الدولى.

وأفاد بأن الشركة تقدمت للمنافسة على عدة أعمال طرحتها شركة بوابة الشرق – القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية -التابعة للديار القطرية-، فى مناقصة أمام شركات المقاولات العاملة فى السوق المصرية بهدف تنفيذ وحدات متنوعة بين شقق سكنية وفيلات بمشروعها «سيتى جيت» القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن التقدم للمناقصة تم بالشراكة مع شركة الغانم القطرية للمقاولات.

وتطرق إلى أن الشركة تقدمت لاقتناص أعمال تنفيذ صوامع فى ميناء العريش ولكنها ما زالت تترقب البت فى الطلب المقدم منها، والذى يعزز المحفظة.

ونشرت «المال» مؤخرا خبرا يتضمن حصول «كونكريت بلس» للهندسة والإنشاءات على أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من «مارينا 8» الساحل الشمالى، باستثمارات 2 مليار جنيه.

وقالت مصادر مقربة إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت منذ فترة مناقصة أمام شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والخرسانات لإنشاء عدة فيلات وعمارات سكنية فى «مارينا 8» وبالفعل تقدمت عدة شركات كبرى تعمل فى السوق المحلية.

وأوضحت أنه بعد الفض المالى والفنى للعروض المقدمة حصلت «كونكريت بلس» على أعلى تقييم، وبالتالى تم إسناد المرحلة لها بالكامل، على أن تبدأ التنفيذ الفعلى خلال أسابيع قليلة، نظرا لاهتمام الهيئة بالانتهاء من هذا المشروع فى مدة قياسية.

ولفتت المصادر إلى أن «كونكريت بلس» تملك خبرة كبيرة مع «المجتمعات العمرانية» فى الساحل الشمالى، منها تنفيذ أعمال بقيمة تفوق 15 مليار جنيه فى العلمين الجديدة ومشروع «مزارين».

ويمتد المشروع على مساحة 118 فدانا بالعلمين الجديدة، وتبلغ المساحات البنائية نحو 152500 متر مربع، وتضم المرحلة الأولى 669 وحدة سكنية، مقسمة إلى أربع مناطق، ثلاث منها تتكون من (فيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس) وشاليهات؛ بينما تحتوى الرابعة على عمارات، لتلبية جميع الاحتياجات، مثل حمامات السباحة وأماكن انتظار السيارات والمناطق التجارية.

إضافة إلى ذلك، من المخطط أن يضم المنتجع حديقة تراثية تخدم منطقة الآثار، ومرسى لليخوت وبحيرة للتنزه، وفندقا «5 نجوم» بالإضافة إلى فندق «بوتيك» الذى يُطل على البحيرة.

فى حين دخلت «كونكريت بلس» للهندسة والإنشاءات فى شراكة مع مؤسسة سعودية بهدف إنشاء مصنع متكامل لإطارات السيارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تقارب 750 مليون يورو.

وقال «يوسف» إن الشركة الجديدة -التى تحمل اسم «كونكريت بلس» لتصنيع الإطارات- حصلت على قطعة أرض على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة، بهدف إنشاء المصنع.

وأوضح أن «كونكريت بلس للهندسة» ستسيطر على نسبة تتجاوز %51 من رأسمال الشركة الجديدة، والباقى للمؤسسة السعودية، فيما ذكر أن المشروع سينفذ على 3 مراحل إنتاجية.

وتابع إن المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات سيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية من 400 إلى 450 مليون يورو.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل إضافة إطارات النقل الخفيف، لتتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين إطار سنويا، ترتفع فى مرحلة لاحقة إلى 7 ملايين بعد إضافة «الثقيل».

وأفاد بأن دراسات جدوى المشروع المرتقب تتضمن تصدير 50% من الإنتاج للأسواق المجاورة والإقليمية، والباقى مخصص للسوق المحلية.

وتوقع بدء الإنتاج الفعلى للمصنع خلال عامين تقريبًا، فيما تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات التأسيس وتشكيل الفريق الإدارى لتشغيل المصنع المرتقب أن يكون الأكبر فى هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط.

وعن هيكل التمويل المرتقب، فقد أوضح أنه سيتم توفير %20 منها عبر الموارد الذاتية للمساهمين، فيما سيتم تدبير الباقى عبر تمويلات بنكية داخلية وخارجية تم قطع شوط كبير فى الحصول عليها مستقبلًا.

واستعرض عدة إيجابيات لإنشاء المصنع الجديد، منها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إتاحة منتج مهم فى السوق يتم استيراده بشكل كبير، مما يقلل من الضغط على الموارد الداخلية.

فى سياق متصل، وقعت «كونكريت بلس» مع شركة» WTW» العالمية والمتخصصة فى مجال الموارد البشرية بروتوكول تعاون يستهدف تطوير وتنفيذ مصفوفة الكفاءات الوظيفية لفريق العمل بالشركة من خلال استثمار قدراتهم وإكسابهم مهارات تساهم فى تطوير أدائهم، بالإضافة إلى تحديد القدرات القيادية فى بعض الموظفين وترشيحهم لتولى مناصب عليا.

وقال «يوسف» إن توقيع هذا البروتوكول يُعد تأكيدًا على اهتمامنا البالغ فى «كونكريت بلس» بالعنصر البشرى واعتباره جزءًا من الاستثمار؛ لأن العنصر البشرى هو أساس أى شركة ودائمًا نسعى لاختيار أفضل الشركاء الدوليين لمعاونتنا فى هذا الملف.

وتابع: «سعداء بوجود شركة عالمية مثل» WTW « لتنفيذ برامج اختيار الأفضل من الموظفين وترشيح القيادات المناسبة التى تمتلك مواصفات القيادة الفاعلة، وسبق لنا التشارك مع مؤسسة شباب القادة من قبل خلال العامين الماضيين لتأهيل الخرجين فى قطاع الإنشاءات من خريجى كليات الهندسة، ونطمح أن يُثمر هذا التعاون بالتحسن على بيئة العمل ورفع قدرات الجميع.

يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغييرات فى هيكل ملكيتها، أبرزها عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.

وفى الفترة الأخيرة، بدأت «كونكريت بلس» توسعًا لافتًا فى قطاعات واعدة، على رأسها الصناعة التى باتت تملك مصنعًا لإنتاج فلنكات السكك الحديدية وآخر للطوب، بخلاف الثالث الخاص بالإطارات.

كما توسعت فى القطاع العقارى وتسهم فى مشروع مرسى باغوش المميز فى الساحل الشمالى بالشراكة مع شهاب مظهر، بجانب مشروعات إدارية تجارية فى التجمع الخامس، فيما بلغ حجم أعمالها فى مجال المقاولات 6 مليارات جنيه فى العام الماضى.