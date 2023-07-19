«كونكريت بلس» تقتنص أعمال تنفيذ فيلات متنوعة بـ«مارينا 8» الساحل الشمالى

علمت «المال» أن شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات اقتنصت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من “مارينا 8” الساحل الشمالى، باستثمارات 2 مليار جنيه.

قالت مصادر مقربة من الملف إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت منذ فترة مناقصة أمام شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والخرسانات لإنشاء عدة فيلات وعمارات سكنية فى “مارينا 8”، وبالفعل تقدمت عدة شركات كبرى تعمل فى السوق المحلية.

وأوضحت أنه بعد الفض المالى والفنى للعروض المقدمة حصلت “كونكريت بلس” على أعلى تقييم، وبالتالى تم إسناد المرحلة لها بالكامل، على أن تبدأ التنفيذ الفعلى خلال أسابيع قليلة، نظراً لاهتمام الهيئة بالانتهاء من هذا المشروع فى مدة قياسية.

ولفتت المصادر إلى أن “كونكريت بلس” تملك خبرة كبيرة مع “المجتمعات العمرانية” فى الساحل الشمالى، منها تنفيذ أعمال بقيمة تفوق 15 مليار جنيه فى العلمين الجديدة ومشروع مزارين.

كانت “المجتمعات العمرانية” قد أعلنت الشهر الماضى إسناد مهام البيع والتسويق الخاصة بالمرحلة الثامنة من مشروع مارينا العلمين (M8) بالساحل الشمالى إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير.

ويمتد المشروع على مساحة 118 فدانا بالعلمين الجديدة، وتبلغ المساحات البنائية نحو 152500 متر مربع، وتضم المرحلة الأولى 669 وحدة سكنية، مقسمة إلى أربع مناطق، ثلاث منها تتكون من (فيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس) وشاليهات؛ بينما تحتوى الرابعة على عمارات، لتلبية جميع الاحتياجات، مثل حمامات السباحة وأماكن انتظار السيارات والمناطق التجارية.

إضافة إلى ذلك، من المخطط أن يضم المنتجع حديقة تراثية تخدم منطقة الآثار، ومرسى لليخوت وبحيرة للتنزه، وفندقا “5 نجوم”، بالإضافة إلى فندق “بوتيك” الذى يُطل على البحيرة.

وتعقيباً على الإسناد، قال محمد محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن المنتجع تم تصميمه وفقا لأحدث التصميمات العالمية، حيث يقام بنظام المصاطب المتدرجة، مما يوفر رؤية متميزة لكل وحدات المشروع.

وأكد الطاهر أن منتجع “M8” يعد نقلة نوعية فى مستوى المنتجعات السياحية، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليمه خلال 3 سنوات.

يُذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغيرات، أبرزها كان فى 2008 عندما استحوذ المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل ملكيتها مناصفة، وتستهدف فى العام الجارى تنفيذ أعمال بقيمة تفوق 6 مليارات جنيه.