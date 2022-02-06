«كونكريت بلس» تضيف أعمال بقيمة 3.6 مليار جنيه

الشركة تقتنص أعمال تنفيذ مستشفى البلينا فى سوهاج بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه

1.1 مليار جنيه قيمة تجديد 4 خطوط للسكة الحديد بالدلتا

اقتنصت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، مؤخراً، حجم أعمال ومشروعات جديدة تتبع الحكومة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 3.6 مليار جنيه ، لتواصل بذلك الشركة توسعاتها اللافتة فى قطاع المقاولات بجانب إضافة أنواع جديدة من الأعمال.

قال المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات، إن شركته حصلت على الموافقات اللازمة لتولى أعمال تنفيذ وتطوير مستشفى البلينا فى محافظة سوهاج بتكلفة استثمارية تقارب 800 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح أن المساحة البنائية لمستشفى البلينا تبلغ 33 ألف متر مربع، وهو عبارة عن مبنى يضم 3 أدوار بخلاف الأرضى والروف، ومن المنتظر ان تكون المستشفى صرحاً طبياً وإضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة، وتقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز البلينا.

وأشار لتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهام المقاول العام لتطوير مستشفى البلينا التابع لوزارة الصحة والسكان، وهو ما يعد شهادة تأكيد للثقة فى قدرات كونكريت بلس على تنفيذ اعمال المقاولات والتشييد بشكل متكامل، بخلاف استمرار تراكم خبرات كونكريت بلس فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات بعد تنفيذها سابقاً مستشفيات مدن دهب والعريش و كفر الشيخ و مركز اورام كفر الشيخ.

وأكد ان الشركة واصلت أداءها اللافت للنظر فى قطاع انشاءات المستشفيات وهذه المرة من خلال تولى تطوير مستشفى مدينة مطوبس فى محافظة كفر الشيخ والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 700 مليون جنيه.

وانتقل للحديث عن اقتناص كونكريت بلس أنواع جديدة من المقاولات بعدما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإسناد أعمال تجديد الخطوط الطوالي وأحواش المحطات الي شركة كونكريت بلس .

وأضاف : المشروع عبارة عن تجديد 4 خطوط لسكة الحديد بالدلتا بطول 104 كيلو متر بخطوط شربين – قلين ، ومحور المنصورة – مطرية ، ومحور البصيلى – مطوبس – القصابي، وأخيراً محور محور دسوق – مطوبس فى مدينة كفر الشيخ.

وتابع : القيمة التقديرية لتلك الأعمال تقارب مليار و 100 مليون جنيه.

ولفت الى تعاقد كونكريت بلس لتولى أعمال تطوير سجن 15 مايو بتكلفة تقارب مليار جنيه.

ذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، ولعل أبرزهم كان فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندس طارق يوسف والمهندس حسام فكرى على هيكل ملكية الشركة مناصفة فيما بينهم، ليستقر بعدها الهيكل حتى وقتنا هذا.

وتحقق كونكريت بلس فى السنوات الأخيرة قفزات مدروسة فى معدلات النمو على مستوى حجم الأعمال والقيمة المضافة لقطاع الإنشاءات من حيث تنفيذ مشروعات كبرى وقومية بمواصفات فنية وإنشائية عالية الجودة تثبت امتلاك السوق المصرية شركات إنشاءات رائدة وقادرة على تحقيق طموح الدولة والخروج إلى السوق العالمية ومنافسة كبرى الشركات.

وأوضح أن سوق المقاولات المحلية شهد انتعاشة مؤكدة خلال عام 2014 وهو ما عملت الشركة على التوافق معها، واستغلال خبراتها السابقة فى عدم تلقى أيه عقود أعمال جديدة خلال الفترة التالية لثورة يناير 2011 والتى فضلت ادارة الشركة حينها عدم الدخول فى مشروعات جديدة، لرؤيتها بأن اختراق مشروعات جديدة قد يؤدى لمعاناة مالية لاحقة، وبالتالى فضلنا انهاء المشروعات القائمة بدلاً من المخاطرة بعقود أخرى.

وأكد أن الشركة تركز على محورين هامين فى العمل بالسوق المحلية، اولهما الالتزام بتسليم المشروعات فى توقيتاتها المتفق عليها، بل والاسراع فى الأغلب بالتسليم قبل الميعاد طالما التزم العميل والمطور العقارى بسداد الالتزامات المالية فى موعدها، وهو ما يظهر فى تنفيذ أحد المشروعات الكبرى المسندة للشركة فى العاصمة الإدارة الجديدة، وهو مشروع R5 السكنى، وهو يطلق عليه جاردن سيتى الجديدة.

وأكمل الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات أن المحور الثانى يتركز فى جودة تسليم وتنفيذ المشروعات الموكلة للشركة، باعتبار تلك الالية هى المروج والمسوق الفعلى لكونكريت بلس فى السوق.

يذكر أن «كونكريت بلس» تنفذ فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية عقوداً بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، موزعة على مشروعات سكنية وأعمال بنية تحتية بداخل الحى السكنى الخامس R5، والحى السكنى الثالث R3، ويجرى تنفيذ منطقة للفيلات والقصور بالحى الخامس فى العاصمة على مساحة 600 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع 450 وحدة سكنية تتنوع بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، بتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال عامين، بنظام كامل التشطيبات.