«كونكريت بلس» تشارك مؤسسة سعودية لتأسيس مصنع إطارات باستثمارات 750 مليون يورو

دخلت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات فى شراكة مع مؤسسة سعودية بهدف إنشاء مصنع متكامل لإطارات السيارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تقارب 750 مليون يورو.

قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس، إن الشركة الجديدة -التى تحمل اسم كونكريت بلس لتصنيع الإطارات- حصلت على قطعة أرض على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة، بهدف إنشاء المصنع.

وأوضح «يوسف» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «كونكريت بلس للهندسة» ستسيطر على نسبة تتجاوز %51 من رأسمال الشركة الجديدة، والباقى للمؤسسة السعودية، فيما ذكر أن المشروع سينفذ على 3 مراحل إنتاجية.

وتابع أن المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات سيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية من 400 إلى 450 مليون يورو.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل إضافة إطارات النقل الخفيف، لتتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين إطار سنوياً، ترتفع فى مرحلة لاحقة إلى 7 ملايين بعد إضافة «الثقيل».

وأفاد بأن دراسات جدوى المشروع المرتقب تتضمن تصدير %50 من الإنتاج للأسواق المجاورة والإقليمية، والباقى مخصص للسوق المحلية.

وتوقع «يوسف» بدء الإنتاج الفعلى للمصنع خلال عامين تقريبًا، فيما تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات التأسيس وتشكيل الفريق الإدارى لتشغيل المصنع المرتقب أن يكون الأكبر فى هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط.

وعن هيكل التمويل المرتقب، فقد أوضح أنه سيتم توفير %20 منها عبر الموارد الذاتية للمساهمين، فيما سيتم تدبير الباقى عبر تمويلات بنكية داخلية وخارجية تم قطع شوط كبير فى الحصول عليها مستقبلًا.

واستعرض عدة إيجابيات لإنشاء المصنع الجديد، منها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إتاحة منتج مهم فى السوق يتم استيراده بشكل كبير، ما يقلل من الضغط على الموارد الداخلية.

يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغييرات فى هيكل ملكيتها، أبرزها عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.

وفى الفترة الأخيرة، بدأت «كونكريت بلس» توسعًا لافتًا فى قطاعات واعدة، على رأسها الصناعة التى باتت تملك مصنعًا لإنتاج فلنكات السكك الحديدية وآخر للطوب، بخلاف الثالث الخاص بالإطارات.

كما توسعت فى القطاع العقارى وتسهم فى مشروع مرسى باغوش المميز فى الساحل الشمالى بالشراكة مع شهاب مظهر، بجانب مشروعات إدارية تجارية فى التجمع الخامس، فيما بلغ حجم أعمالها فى مجال المقاولات 6 مليارات جنيه فى العام الماضى.