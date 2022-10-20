«كونكريت بلس» تستعد لاقتحام نشاط الصناعات الثقيلة باستثمارات متوقعة 5 مليارات جنيه

تُفاضل شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، بين 3 فرص متاحة فى مجال الصناعات الثقيلة بحجم استثمار للواحدة يلامس 5 مليارات جنيه. قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لكونكريت بلس- والتى تعمل فى مجال المقاولات- أنها بدأت مؤخرًا الاهتمام بتنويع مصادر الدخل، عبر دراسة التوسع فى القطاع الصناعى، وعقدت اتفاقيات مع جهات أجنبية؛ منها كيان إسبانى لدراسة اختراق نشاط الصناعات الثقيلة فى السوق المحلية.

وأكد، فى حوار مع برنامج «CEO Level»- يذاع مساء اليوم على قناة «المال» بموقع يوتيوب- أن الشركة قررت التوسع فى صناعات ليست مرتبطة أو مكملة للمقاولات؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من تنويع المخاطر ومصادر الإيرادات بالعملات، وهى إستراتيجية مثالية للغاية عند العمل فى أسواق ناشئة.

ولفت إلى أن الشركة ستعتمد على الموارد الذاتية بجانب الاقتراض البنكي أو أية حلول تمويلية غير مصرفية، لتغطية الاستثمارات اللازمة للتوسع الصناعى، لكنه رهن تحديد الهيكل التمويلى باختيار الفرصة نفسها.

يوسف: حصة المساهمة فى الذراع المرتقبة لن تقل عن 51% وخطة للقيد فى البورصة خلال 5 سنوات

وأشار يوسف إلى أن مساهمة «كونكريت بلس» فى الذراع الصناعية المرتقب إنشاؤها لن تقل عن 51%؛ وذلك لضمان استفادتها بشكل مباشر من الإيرادات، ولكنها ما زالت دراسات أولية.

وذكر الرئيس التنفيذى لكونكريت بلس أن الخطة الخمسية للشركة تشمل إضافة نشاطي الصناعة والتطوير العقارى بجانب المقاولات، والتحول لشركة قابضة تحصل على إيرادات متساوية من تلك القطاعات، بعدها سيتم طرح جزء من الأسهم فى البورصة.

جدير بالذكر أن «كونكريت بلس» بدأت الظهور فى سوق المقاولات عام 2008 وهى مملوكة مناصفة لطارق يوسف والمهندس حسام فكرى،

وتملك استثمارات تابعة بصناعة الطوب والخرسانة الجاهزة، كما استحوذت مؤخرًا على 25% من «إس كيو إم» المختصة بإنشاء مشروع متكامل فى الساحل الشمالى بمبيعات متوقعة تبلغ 20 مليار جنيه.

وألمح يوسف إلى أن الشركة فى بداية العام الجارى كانت تستهدف تنفيذ أعمال بنحو 9 مليارات جنيه، ولكن مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية اتخدت الإدارة قرارًا إستراتيجيًّا فى شهر مارس الماضى بإعادة النظر فى المستهدفات وتقليلها لنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه.

وقال إن رأسمال «كونكريت بلس» يبلغ حاليًّا 450 مليون جنيه، وبالطبع سيتم رفعه مستقبلًا فى ظل التوسعات، ومن المخطط زيادته بقيمة 200 مليون ليصبح 650 مليونًا قبل منتصف 2023.

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