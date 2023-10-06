«كونكريت بلس» تدخل في تحالف لتنفيذ أبراج سكنية في سلطنة عمان

دخلت شركة كونكريت بلس للإنشاءات والهندسة في تحالف لتنفيذ عدة أبراج سكنية تجارية في سلطنة عمان باستثمارات 6 ملايين ريال عماني.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة كونكريت بلس للإنشاءات على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنها دخلت في تحالف مع شركة “معمار advance” للتطوير العقاري ومجموعة “ال جمعة” التجارية.

حضور وزاري

حضر مراسم توقيع العقد كل من الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ مع المهندس حسام فكري، العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس، والمهندسة رحاب يونس المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال بالشركة.

مشروع ابراج White Hills السكنية التجارية، يقع بمنطقة العذيبة الشمالية بمحافظة مسقط ويتكون من 9 طوابق متكررة ودورين بدروم وبتكلفة تصل لـ 6 مليون ريال عماني.

يذكر أن الشركة تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، وأبرزها فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.