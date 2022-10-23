«كونكريت بلس» تتوسع بالقطاع العقارى بعد تجربتى «الساحل الشمالى» و«التجمع»

تعتزم شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات التوسع فى مجال التطوير العقارى، بعد تنفيذ مشروعين فى منطقة الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، وذلك خلال فترة قصيرة من إضافة النشاط خلال الربع الأول من العام الحالى.

وحل المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، ضيفًا على برنامج CEO Level، الذى تمت إذاعته مساء الخميس الماضى على قناة “المال” على موقع يوتيوب، ويقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

وقال «يوسف» إن كونكريت كانت تدرس منذ فترة اختراق القطاع العقارى، وبالفعل استحوذت على %25 من شركة «إس كيو إم» التابعة لعائلة المهندس شهاب مظهر، بهدف إقامة مشروع متكامل على مساحة 325 فدانًا، يضم 1300 وحدة فى منطقة مرسى باغوش بسيدى حنيش بالساحل الشمالى.

وأكد “يوسف” أن المشروع المنتظر سيحقق مبيعات إجمالية بقيمة 20 مليار جنيه على مدار 6 سنوات، كما ستتولى “كونكريت بلس” أعمال المقاولات بشكل حصرى فى الموقع، ومن المرجح أن تبلغ تكلفتها 8 مليارات.

وأضاف أنه سيتم تمويل إنشاءات مشروع مرسى باغوش فى البداية عبر الموارد الذاتية للمساهمين بخلاف تسهيلات تلامس 60 مليون جنيه، لكن فى الفترة المقبلة ومع تسارع وتيرة التنفيذ والتسليمات، ستتم دراسة كل الحلول التمويلية، سواء البنكية أو التأجير التمويلى والتوريق.

وأوضح أن «كونكريت بلس» دخلت فى شراكة مؤخرًا مع مجموعة مستثمرين لإنشاء مشروع تجارى متنوع بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، وهو ثانى مشروعاتها فى القطاع، متابعًا: نهتم بمواصلة التوسع شريطة الحصول على فرصة مميزة.

واستبعد تحول الشركة للعمل كمطور عقارى متكامل على المدى المتوسط، لكنها ستكتفى بالدخول فى شراكات مع مطورين يملكون خبرات سابقة وتاريخية.

وأكد أن «كونكريت» تستهدف العمل فى 3 أنشطة رئيسية هى؛ العقارات والمقاولات، والصناعة، على أن يساهم كل ذراع بـنسبة %33 من الإيرادات السنوية للشركة القابضة خلال 5 سنوات، يليها طرح نسبة من الأسهم فى البورصة.

وقال إن رأسمال “كونكريت بلس” يبلغ حاليًا 450 مليون جنيه، ومن المخطط زيادته بقيمة 200 مليون قبل منتصف 2023. وأشار الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، إلى أن الشركة لا تفكر حاليًا فى اللجوء إلى قروض بنكية أو خارجية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر مرهون بدخول الشركة فى النشاط الصناعى بعد دراسة الفرص وتقدير حجم السيولة المطلوبة.