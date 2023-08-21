«كونكريت بلس» تتعاقد مع WTW العالمية للاستثمار فى فريق العمل وتأهيل القيادات

وقعت شركة كونكريت بلس للإنشاءات الهندسية والصناعة مع شركة WTW العالمية والمتخصصة فى مجال الموارد البشرية برتوكول تعاون يستهدف تطوير وتنفيذ مصفوفة الكفاءات الوظيفية لفريق العمل بالشركة من خلال استثمار قدراتهم وإكسابهم مهارات تساهم فى تطوير أدائهم، بالإضافة إلى تحديد القدرات القيادية فى بعض الموظفين وترشيحهم لتولى مناصب عليا.

جرى توقيع البروتوكول بحضور المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للإنشاءات الهندسية والصناعة، وحامد مبروك المدير الإقليمى لشركة WTW.

وقال المهندس طارق يوسف إن توقيع هذا البرتوكول يُعد تأكيدًا على اهتمامنا البالغ فى كونكريت بلس بالعنصر البشرى واعتباره جزءًا من الاستثمار؛ لأن العنصر البشرى هو أساس أى شركة ودائمًا نسعى لاختيار أفضل الشركاء الدوليين لمعاونتنا فى هذا الملف.

وتابع: سعداء بوجود شركة عالمية مثل WTW لتنفيذ برامج اختيار الأفضل من الموظفين وترشيح القيادات المناسبة التى تمتلك مواصفات القيادة الفاعلة، وسبق لنا التشارك مع مؤسسة شباب القادة من قبل خلال العامين الماضيين لتأهيل الخرجين فى قطاع الإنشاءات من خريجى كليات الهندسة، ونطمح أن يُثمر هذا التعاون بالتحسن على بيئة العمل ورف قدرات الجميع.

ومن جانبه، قال حامد مبروك، المدير الإقليمى لـ WTW، إن الشركة موجودة بالشرق الأوسط والوطن العربى منذ 53 سنة ولأول مرة يتم توقيع برتوكول مع شركة متخصصة فى مجال الإنشاءات، قائلا: نسعى عبر خدماتنا تحسن أداء الموظفيين وتنمية العناصر البشرية بالشركات والمساهمة فى التكوين المؤسسى لكونكريت بلس.

يُذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغييرات فى هيكل ملكيتها، أبرزها عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.