«كونكريت بلس» تتحالف مع «أبنجوا» و«كيوسال» الإسبانيتين للمنافسة على محطات تحلية المياه

دخلت «كونكريت بلس» للهندسة والإنشاءات فى تحالف مع شركتى «أبنجوا» و «كيوسال» الإسبانيتين بهدف المنافسة على بناء وإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر ضمن المشروع القومى الذى تنوى الحكومة تنفيذه.

قال المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة «كونكريت بلس» إنها تبحث التوسع النوعى فى مجال المقاولات بالسوق المصرية من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وأبرزها إنشاء محطات مختلفة لتحلية مياه البحر.

وأكد «يوسف» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن التحالف يضم شركات عالمية متخصصة فى مجال التحلية، ما يعزز القدرة على اقتناص الفرص المتاحة فى هذا القطاع، وهو ما تبحث عنه «كونكريت بلس» عند مشاركتها لهذه النوعية من المؤسسات.

وأفاد بأن التحالف استطاع تجاوز المرحلة الأولى من التأهيل من جانب الصندوق السيادى ووزارتى المالية والإسكان، ولكن لا جديد يذكر فى هذا الملف.

يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، ولعل أبرزها كان فى 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى عليها مناصفة فيما بينهما، ليستقر بعدها الهيكل حتى الآن.

وتعتبر «أبنجوا» من أبرز الكيانات العالمية العاملة فى مجالات البنية التحتية و الطاقة المتجددة والنقل والمياه، ولديها مشروعات فى أكثر من 600 موقع، وتأسست عام 1941، وتستثمر فى البحث فى التكنولوجيا المستدامة، أما «كيوسال» فتعتبر من أبرز شركات المقاولات المتخصصة فى إنشاء محطات التحلية.

وتنفذ وزارة الإسكان حاليا نحو 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف متر مكعب بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات «الإسكان» فإن إجمالى عدد محطات التحلية القائمة حاليا يصل إلى 60 بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022 حوالى 1.7 مليون م3 يوميا، تمثل حوالى %6 من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب.

وأطلقت وزارتا الإسكان والرى إستراتيجية متكاملة لتنفيذ مشروعات مياه ضخمة وطموحة هى الأكبر فى الشرق الأوسط للعمل على تكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر، ضمن رؤية مصر2030 وتتضمن الإستراتيجية الوصول إلى طاقات مياه محلاة من البحر، بما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.

كان سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قال سابقا لـ «المال» إن الوزارة تلقت طلبات من 62 تحالفًا، تضم شركات مصرية وعالمية للمشاركة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتى تنوى الحكومة تنفيذها ضمن خطة قومية تستمر حتى عام 2050.

وأوضح أن هذه التحالفات تمت مراجعتها من الناحية الفنية والمالية، وجميعها مؤهلة لتنفيذ محطات التحلية، التى تتسم بارتفاع تكلفتها، وسيتم إسناد المحطات وفقًا للملاءة المالية والخبرات التى يتمتع بها الفائز.