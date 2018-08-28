«كونكت للوساطة» تتحالف مع نقابة المهندسين

كتب ماهر أبو الفضل:تحالفت شركة كونكت لوساطة التأمين، مع النقابة العامة للمهندسين، لتقديم خدمات السمسرة والاستشارات التأمينية لأعضاء النقابة.وقال شريف ناجي، العضو المنتدب لكونكت، إن الاتفاق يتضمن تولى كونكت تقديم الخدمات التأمينية والاستشارات بشكل حصري، وتم الاتفاق من خلال المفاوضات المبا





كتب ماهر أبو الفضل:

تحالفت شركة كونكت لوساطة التأمين، مع النقابة العامة للمهندسين، لتقديم خدمات السمسرة والاستشارات التأمينية لأعضاء النقابة.

وقال شريف ناجي، العضو المنتدب لكونكت، إن الاتفاق يتضمن تولى كونكت تقديم الخدمات التأمينية والاستشارات بشكل حصري، وتم الاتفاق من خلال المفاوضات المباشرة، وليس عبر طرح مناقصة على شركات وساطة التأمين.

وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن شركته تستهدف تحصيل أقساط سنوية تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه، من خلال التوسط بين أعضاء النقابة وشركات التأمين، لتوفير التغطيات المطلوبة، مثل التأمين على الحياة أو الطبي، والتأمين على الأصول المملوكة للمهندسين، أو المشروعات التى يشرفون على تنفيذها.

ولفت إلى أن كونكت ترتبط باتفاقات مع الشركات الستة متعددة الجنسيات – Multinationals، العاملة فى السوق المصرية، وتضم «AIG»، و«تشب»، و«إيس»، وثلاثتهم يزاولون نشاط تأمين الممتلكات، بالإضافة إلى شركتى أكسا للتأمين مصر، بفرعيها حياة وممتلكات، واليكو لتأمينات الحياة، علاوة على مصر للتأمين، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأكد أن شركات التأمين متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مصر للتأمين، يستحوذون على %90 من محفظة الأخطار والعمليات التى تجلبها كونكت لصالحهم، مقابل %10 يتم جلبها لباقى الشركات بالسوق المصرية.

وأكد العضو المنتدب لكونكت، أن شركته تركز بنسبة كبيرة على العميل المؤسسي، بمعنى التوسط لتغطية المخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية، مقارنة بالعملاء الأفراد، لافتا إلى أن عدد عملاء الشركة يتجاوز 200 عميل.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين، بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث، للحصول على تعويض عادل مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأمينى لآخر، ومن عملية لأخرى، بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة.