«كونكت للخدمات المتقدمة» توقع اتفاقية تعاون مع DarkTrace للذكاء الاصطناعي

أعلنت كونكت للخدمات المتقدمة Connect Professional Services عن توقيعها لاتفاقية تعاون استراتيجي مع DarkTrace الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير منصة الدفاع السيبراني المنيع للكشف عن ومواجهة التهديدات الإلكترونية لتصبح كونكت للخدمات المتقدمة شريكًا معتمدًا لخدمات وحلول DarkTrace.

جاء ذلك خلال قمة مستقبل مراكز البيانات FDC التي عقدت مؤخرا تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصرية لتتصدر بذلك كونكت للخدمات المتقدمة السوق المصرية في تقديم حلول أمنية متخصصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم حلول الأمن السيبراني والاستخباراتي بشكل موثوق وفائق الفاعلية حيث تمتلك شركة دارك تريس مركز أبحاث Darktrace AI Research المتخصص في بحث و تنمية الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل فيه 200 خبير ومتخصص في هذا المجال حيث تدرس فرق من علماء الرياضيات وغيرهم من الخبراء كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على مشاكل العالم الحقيقي، لإيجاد مسارات جديدة لزيادة القدرات البشرية في اكتشاف الثغرات السيبرانية.



وتعقيبا على هذ التعاون، أكد المهندس توم جونسون، مدير الشراكات الاستراتيجية بشركة دارك تريس أننا فخورين بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة كونكت فسجل أعمالها حافل بالكثير من المشروعات سواء الحكومية أو مع الشركات والمؤسسات في مجالات مختلفة لذلك جاء هذا التعاون الذي سيعزز تواجدنا في السوق المصرية والذي يعد واحدا من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلي أن شركة Darktrace تعتبر من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال صد الهجمات السيبرانية واكتشافها ولدينا حزمة من الحلول المتخصصة لمساعدة الشركات والمؤسسات في هذا الصدد ، ونحن سعداء بشريكنا الجديد في السوق المصرية حيث تعمل شركتنا في 110 دولة حول العالم مع أكثر من 8400 عميل .

من جانبه، أعرب المهندس أحمد زايد، مدير قطاع الحلول المتكاملة والأمن السيبراني في كونكت للخدمات المتقدمة عن سعادته بالعمل مع شركة Darktrace العالمية والتي تعتبر خطوة حقيقية على طريق التعاون بين الشركتين لتعظيم القيمة المضافة من حلول وخدمات الأمن السيبراني، مشيرا إلي أن الشركة تتطلع دائما إلى كل ما هو جديد في مجال الأمن السيبراني ومجابهة التهديدات الإلكترونية، وإيمانا منا بأهمية هذا المجال نجحنا في توفير حلول Darktrace للشركات والمؤسسات في مصر لبناء استراتيجيات مرنة للأمن السيبراني وابتكار حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تطوير صناعة الأمن السيبرانى في مصر وما تعكسه رؤية مصر 2030.



كما أن هذه الشراكة ستمثل نقلة نوعية في الشراكة بين الشركة العالمية وشركة كونكت في نقل الخبرات للكفاءات البشرية المصرية والتي تستهدف المساهمة في تبني حلول التحول الرقمي في السوق.