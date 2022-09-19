«كونصلت» تستهدف تعاقدات خدمية بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية العام

قال محمد سلام الشريك والرئيس التنفيذى بشركة «كونصلت للخدمات والتوكيلات»، إنها تستهدف تعاقدات بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مجال «كونصلت» قائم بشكل أساسى على التوكيلات والذى يُهيمن على الجزء الأكبر من النشاط، فيما يستحوذ الجانب الخدمى على النسبة المتبقية.

وأشار إلى أن الشق الخدمى الخاص بالشركة يركز على صيانة وتركيب خطوط التعبئة للشركات العاملة فى السوق المحلية وخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات، وأخرى متعلقة بالخدمات الكهربائية والمقاولات الكهروميكانيكية، للوكلاء الخاصين بها.

فيما قال يوسف سلام المدير التجارى لدى «كونصلت» إن حجم تعاقدات الشركة فى المجال الخدمى كان قد حقق حوالى 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى.

ولفت إلى أن «كونصلت» تتعاقد فيما يتعلق بالشق الخدمى، مع عدد من الشركات المحلية من بينها «جهينه للصناعات الغذائية»، و«الأهرام للمشروبات»، و«مزارع دينا»، وذلك فيما يتعلق بعمليات صيانة خطوط التعبئة.

وأوضح أن «كونصلت» تستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على المجال الخدمى وتنمية أعمالها به، وخاصة أن قطاع الوكالات دائم التضرر لتأثره بالأحداث الجارية بشكل عام على الصعيدين المحلى والخارجى.

وقال إن «كونصلت» تصدر بعض خدماتها للأسواق الخارجية ومنها السوق السعودية لصيانة بعض خطوط الإنتاج الخاصة ببعض الوكلاء محل التعاقد ومن بينها شركة «SOMIC» الألمانية وهانوفيا الإنجليزية.

وأشار إلى أن «كونصلت» تعمل كوكيل ومورد لمجموعة من الكيانات الخارجية سواء للخدمات أو المنتجات الخاصة بهم لمصر، متابعًا إن ذلك سيدفع الشركة للتركيز على التوسع بقطاع الأغذية والمشروبات، كونهُ واحدًا من القطاعات الحيوية قليلة الضرر بالمؤثرات الخارجية.

على صعيد آخر، قال يوسف سلام المدير التجارى لدى «كونصلت» إن لديها شقا آخر يتعلق بتقديم الاستشارات الفنية لأى من أصحاب المشروعات الراغبين فى الاستثمار فى السوق المصرية.

ولفت إلى أن الشركة عادة ما تساعد العملاء فى دراسة المشروع وتحديد الأراضى المناسبة، ومدى الجدوى منهُ والمساعدة فى إتمام الموافقات.

تجدر الإشارة إلى أن «كونصلت» هي كيان عائلى تم تأسيسها عام 1999 وتعمل فى التوكيلات بشكل أساسى إلى جانب الشق الآخر الخدمى.