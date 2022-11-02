«كونسنتريكس» تفاوض شركة صينية لتقديم خدمات الكول سنتر

تتفاوض شركة كونسنتريكس مصر «concentrix» لخدمات التعهيد العابرة للحدود مع كيان صينى يعمل فى قطاع التجارة الإلكترونية لتقديم خدمات الكول سنتر له من مصر.

وقال عمرو صبحى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن كونسنتريكس لديها قاعدة عملاء تقدر بنحو 55 عميلا من أسواق مختلفة فى دول شمال أمريكا والصين وأوروبا، متوقعا أن يصل عددهم إلى 60 بنهاية العام الجارى.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أعلنت فبراير الماضى، عن استراتيجية قومية لتنمية صادرات خدمات التعهيد بالتعاون مع شركة «إيرنست أند يونج» للاستشارات العالمية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب المتنامى على الخدمات العابرة للحدود نحو 540 مليار دولار وبنسبة نمو سنوى تتراوح بين %8و%9 حتى عام 2026.

وأضاف صبحى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة يعمل بها 8000 موظف وتستهدف الوصول إلى 8500 بنهاية العام الجارى، متوقعا انتهاء المباحثات مع الجانب الصينى خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق متصل، كشف صبحى عن قرار الشركة بزيادة رواتب موظفيها بنسبة %10 بداية من نوفمبر المقبل، لمواجهة أعباء التضخم بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار صرف الدولار، منوها إلى أن إدارة كونسنتريكس تسعى لتحقيق معادلة متوازنة بين الارتفاعات المتتالية بالأسواق وقيمة الراتب الذى يحصل عليه كل موظف بالشركة.

يذكر أن «كونسنتريكس» تتخذ من مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا رئيسيا لها، وتم تداول أسمهما فى بورصة ناسدك خلال ديسمبر 2020، وتقدم الشركة خدمات التعهيد إلى جميع القطاعات منها الإعلام والاتصالات والإلكترونيات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا والاستهلاكية وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية والمالية، والطاقة والقطاع العام، وخدمات الرعاية الصحية، والتأمين، والسفر، والنقل، والسياحة.

وتدير الشركة عملياتها من مصر عبر 5 مقرات إدارية موزعة بين مدن القاهرة والجيزة والغردقة والإسكندرية.