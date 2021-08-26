«كونسل ماسترز» تقتنص إدارة وتشغيل الوحدات التجارية بأولى مراحل ممشى «أهل مصر»

اقتنصت شركة «كونسل ماسترز» حق إدارة وتشغيل الوحدات التجارية بالمرحلة الأولى من مشروع ممشى «أهل مصر»، بطول 1.8 كيلومتر وبنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات، من خلال شراكة مع «سيتى إيدج» للتطوير العقارى.

مترى: فزنا بالمزايدة بعد منافسة مع 4 عروض أخرى.. والافتتاح خلال أسابيع

قال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة «سيتى إيدج» للتطوير العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية كلفت شركته بتسويق الوحدات التجارية بممشى «أهل مصر»، ولذلك طرحت كراسة شروط أمام الكيانات الراغبة فى اقتناص الإدارة، وتم الاتفاق فى النهاية مع «كونسل ماسترز» لتولى هذه المهمة، وتحقيق عوائد مالية مناسبة لحجم الاستثمار فى المرحلة الأولى للمشروع، والذى يقترب من 780 مليون جنيه.

وتمتد المرحلة الأولى للمشروع بجوار مطلة منطقة الفنادق، والتى تقع بين كوبرى إمبابة وكوبرى 15 مايو، ويتضمن الاتفاق مع «كونسل ماسترز» أن تسدد قيمة مالية ثابتة كل عام، بجانب نسبة متغيرة من الايرادات فى حال تخطيها قيمة معينة.

وقال جورج مترى رئيس مجلس إدارة «كونسل ماسترز»، إن شركته تقدمت لمزايدة عامة طرحتها سيتى ايدج، إلى جانب 4 كيانات أخرى منافسة، لكن شركته فازت فى النهاية بعد تقديم عروض مالية وفنية مناسبة.

وأضاف أن من المتوقع الافتتاح الرسمى للممشى خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما ستعمل كونسل ماسترز على استقطاب أشهر العلامات التجارية فى مجال الأغذية والمشروبات والترفية والملابس لافتتاح فروع بالممشى.

وأشار «مترى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن كونسل ماسترز تعمل فى مجال إدارة المشروعات، وأسسها عبر 10 رجال أعمال منذ 7 سنوات تقريبًا فى دبى، ولديها نشاطات فى الكويت، ولكن فى عام 2017 قررت نقل المقر الرئيسى لمصر للاستفادة من الطفرة العمرانية الحالية، واقتنصت خلال السنوات الماضية إدارة 12 فندقا تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، منها «كليوباترا» و«كوزمولبيتان»، بخلاف الإدارة المرتقبة لنحو 6 مولات تحت التأسيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «مترى» أن اتفاقية إدارة الممشى تشمل الدخول فى شراكة مع «سيتى إيدج»، موزعة ما بين %60 لشركته، والباقى لسيتى إيدج.

وتابع أن شركته شكلت فريقا عالى الكفاءة من المتخصصين فى مجال التسويق لتنفيذ أفضل آلية عمل فى إدارة الممشى، والحفاظ على رونقه وطابعه التاريخى والاجتماعى .

وأشار «مترى» إلى أن الشركة ستعتمد على النظم التكنولوجية التى تقدم تجربة جيدة لرواد الممشى بشكل يعظم من الاستثمارات، بجانب تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل والأمن والسلامة والصحة العامة لتحقيق الهدف القومى من المشروع.

المكاوى: «سيتى إيدج» تطرح قريبًا مولًا تجاريًا بالعلمين الجديدة أمام مستثمرين عالميين

من جانبه قال محمد المكاوى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، إن خطط تطوير باقى مراحل ممشى «أهل مصر» ما زالت مستمرة، فمن المقرر أن يصل طول المشروع بأكمله إلى 60 كيلومترًا، ويجرى العمل حاليًا على تطوير 4 كيلومترات، وسيتم طرح إدارتها على شركات متخصصة بنفس النظام المطبق مع «كونسل ماسترز».

وأشار إلى أن «سيتى إيدج» مستمرة فى تسويق وإدارة بعض الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، كما ستطرح قريبًا مولًا تجاريًا متكاملًا فى مدينة العلمين الجديدة أمام مستثمرين عالميين لتشغيله، بجانب توقيع عقود مع شركات مثل أكور لإدارة فندقين فى العاصمة الإدارية.

ويتضمن العقد المبرم بين «سيتى إيدج» و«كونسل ماسترز»، إدارة الممشى، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وجراجات وأماكن للجلوس، بخلاف المسرح الترفيهى ومرسى نهرى .