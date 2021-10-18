«كونسلتو» تستهدف خدمة 5 ملايين مريض خلال 3 سنوات

تستهدف شركة كونسلتو لطلب الخدمات الطبية أونلاين تقديم خدماتها إلى 5 ملايين مريض خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قال الدكتور أحمد شامخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كونسلتو منصة طبية تعمل على هواتف الآندرويد والآيفون، وكموقع إلكترونى أيضًا بدأ العمل على تطويرها خلال 18 شهرًا وإطلاقها رسميًا منذ 3 أشهر برأسمال 10 ملايين جنيه.

وأوضح شامخ لـ«المال» أن الشركة عقدت اتفاقيات مع عدة صيدليات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة لمنح مزايا للأطباء وخصـومات للمرضــى، مشيرًا إلى أن الأطبـاء يحق لهم حضور المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها أو عن طريق تعريفهم بآخر المستجدات الطبية، عبر

continuous medical education (CME)

أو التعليم الطبى المستمر.

ولفت إلى أن المنصة تستهدف تسجيل نحو 8500 طبيب، ما يمثل %12 من العيادات الموجودة فى مصر، وخدمة نحو 5 ملايين مريض خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرًا أنه عند تحقيق هذه المعدلات ستتحول كونسلتو إلى التعامل المباشر مع المستهلك.

وتابع أن «كونسلتو» تضم تخصصات طبيبة متنوعة، وتشتمل على 40 تطبيقًا، لديها نظام واحد لاسترجاع البيانات backend systems ، مبينًا أن هدف المنصة يتمثل فى ميكنة الملفات الطبية، ومن ثم سهولة الرجوع إليها مستقبلًا فى أى وقت.

«شامخ»:بيع المكملات الغذائية والفيتامينات على المنصة

فى سياق متصل، لفت إلى أن الشركة تمتلك أيضًا متجرًا إلكترونيًا آخر متخصصًا فى بيع المكملات الغذائية والفيتامينات أونلاين تحت اسم «فاترينا كلوب»، ويعمل بنظام الدفع عند الطلب.

وكشف عن استهداف الشركة التسجيل فى هيئة سلامة الغذاء المصرية، خاصة أنها تعمل فى بيع المكملات، وتسعى إلى التعاقد مع عدة جمعيات طبية مثل الجمعية المصرية لطب الأطفال وحديثى الولادة، والجمعية المصرية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المصرية لطب الأطفال بهدف التعاون لإطلاق المشروع القومى للتفاعل الرقمى بين الطبيب والمريض والجمعيات التخصصية الأخرى، ما سيعزز من قاعدة الأطباء الموجودين بالمنصة.

وأضاف «شامخ» أن «كونسلتو» تستهدف خلال الفترة المقبلة عملاء من دول الخليج وشمال أفريقيا، مثل السعودية واليمن وليبيا، ليتمكن مواطنو تلك الدول من استشارة أطباء مصريين على المنصة قبل السفر لأى وجهة.