كونستك توقع عقدا بقيمة 70 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الحكير فى مصر

المال ـ خاص:وقعت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك» عقدا مع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية بقيمة 70 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الأولى، من باكورة مشروعات الشركة السعودية السكنية فى مصر «إيون» بجوار «مول العرب» بمدينة 6

المال ـ خاص:

وقعت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك» عقدا مع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية بقيمة 70 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الأولى، من باكورة مشروعات الشركة السعودية السكنية فى مصر «إيون» بجوار «مول العرب» بمدينة 6 أكتوبر.

صرح بذلك المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لـ«كونستك»، مشيرا إلى أن شركته تستهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المرحلة خلال 12 شهرا.

وأوضح أن التعاقد يشمل تنفيذ الأعمال المدنية لـ 6 مبان سكنية متعددة الطوابق، تقع على مساحة إجمالية 32 ألف متر.

وأضاف أن المشروع يشتمل على تنفيذ مبان بتصميمات مختلفة ومبتكرة، ستمثل إضافة للسوق المصرية.

وأشار إلى أن التعاقد واختيار “كونستك” لتنفيذ باكورة مشروعات “المراكز المصرية” السكنية فى السوق المصرية، يعكس ثقة الشركات الكبرى فى سابقة أعمال شركته، وقدرتها على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وأقصر وقت.

وأوضح أن «كونستك» تعاقدت مؤخرا مع عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى، لتنفيذ أعمال لها خلال العام الجارى منها “هايد بارك” للتنمية، لتنفيذ وحدات ضمن مشروع «هايد بارك» القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أنها تنفذ عددا من المشروعات لصالح شركات كبرى، منها «سوديك» و«مصر إيطاليا» و«تطوير مصر».

وقال إن المشروعات التى تنفذها شركته تتنوع بين السكنية والخدمية والساحلية، مشددا على أنها حريصة على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وباستخدام آليات بنائية مبتكرة، لضمان تفرد المشروع وتحقيق رؤى شركات التطوير العقارى.

ولفت إلى حرص الشركة على المساهمة فى المشروعات الصناعية والقومية والتنموية، مؤكدا أنها تسعى إلى تذليل جميع تحديات قطاع المقاولات ومتطلبات سوق العمل، باتباع أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة والحلول الهندسية المتطورة فى الإدارة والتنفيذ.

وأكد أن العام الحالى سيشهد طفرة فى حجم أعمال الشركة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية واستيعاب السوق لآثار التعويم وقرارات الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الشركات العقارية لديها رغبة جادة فى تفعيل مخططاتها التوسعية، وضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق.