كونستك تنفذ 11عمارة سكنية لصالح سوديك

المال ـ خاص بدأت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك »، فى الأعمال الإنشائية لأحدث تعاقداتها مع شركة «سوريل»، إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية سوديك، عبارة عن 11عمارة سكنية ضمن مشروع إيست تاون «East Town» التجمع الخامس، على مساحة 38500 متر، بتكلف

المال ـ خاص

بدأت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك »، فى الأعمال الإنشائية لأحدث تعاقداتها مع شركة «سوريل»، إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية سوديك، عبارة عن 11عمارة سكنية ضمن مشروع إيست تاون «East Town» التجمع الخامس، على مساحة 38500 متر، بتكلفة 90 مليون جنيه.

قال أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك»، إن المشروع ينفذ على 11 شهرًا، وفى توقيتات مضغوطة، ما يمثل تحديا جديدا، ويؤكد ثقة المالك فى خبرات الشركة وسابقة أعمالها، ويبلغ ارتفاع العمارات؛ أرضى، و5 أدوار متكررة، وغرف سطح، وتشمل مهام الشركة تنفيذ أعمال الخراسانات، والموقع العام، والتشطيبات الخارجية بالكامل.

وأشار عبد الحكم إلى أن المشروع يأتى استكمالا لسلسلة التعاون الناجحة لـ «كونستك» مع شركة سوديك، التى أثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات العقارية الناجحة والمميزة، مشيراً إلى أن الشركة حرصت على تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى التوقيت الزمنى المحدد، وبالمواصفات المتفق عليها مع الشركة المالكة، وبأعلى جودة، ما أسهم فى احتلالها مرتبة متميزة ضمن شركات المقاولات الجادة العاملة بالسوق، ودفع الشركات الكبرى إلى إسناد أعمال جديدة لها بصورة دورية.

وأكد أن قيام الشركة بتنفيذ أكثر من مشروع لصالح نفس العميل، يعد دليلاً على نجاح الشركة فى كسب ثقة العملاء، وأن سوديك تعد من أكثر الشركات العقارية اتباعاً للاشتراطات البنائية، ومعايير الجودة فى أعمالها.

ونفذت كونستك أعمال عديدة لصالح سوديك، فى مشروعات بالشيخ زايد، والساحل الشمالى، والتجمع الخامس، بحجم أعمال تخطى 300 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.

وشدد على أن الشركة تركز فى مشروعاتها على التعاون الوثيق بين المالك والاستشارى، فى كل مشروع، والعمل على استغلال الخبرات الفنية المتاحة لديها، وفريق عملها المؤهل، لافتا إلى أن الشركة تحرص دائما على تدعيم مهاراتها، وإمكاناتها الفنية، من خلال تعيين عناصر متميزة مع الاستمرار فى تطبيق برامج التدريب لرفع كفاءات العاملين بها دوريا.

وأضاف أن الشركة تستهدف إنهاء أعمال فى العام الجارى تقدر بـ 500 مليون جنيه.