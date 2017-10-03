كونستك تنفذ أول مشروعاتها لتطوير مصر بتكلفة 90 مليون جنيه

بدور إبراهيمتستعد شركة كونستركشن أند ديزاين «كونستك»، لبدء الأعمال الإنشائية لأول تعاقداتها مع شركة «تطوير مصر» لتنفيذ مرحلتين بـ «فوكا باى» بالساحل الشمالى، بتكلفة 90 مليون جنيه.وأكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لـ«كونستك»، أن

بدور إبراهيم

تستعد شركة كونستركشن أند ديزاين «كونستك»، لبدء الأعمال الإنشائية لأول تعاقداتها مع شركة «تطوير مصر» لتنفيذ مرحلتين بـ «فوكا باى» بالساحل الشمالى، بتكلفة 90 مليون جنيه.

وأكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لـ«كونستك»، أن الشركة تتولى تنفيذ الوحدات والأعمال المدنية، والموقع العام والتشطيبات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 16 شهراً من بدء الأعمال.

وأوضح أن وحدات المشروع تتسم بتنوع المساحات والتصميمات المبتكرة، مما يمثل تحدياً يتطلب شركات ذات خبرات وكفاءات، مشيراً إلى حرص «كونستك» على تنفيذ المشروعات المسندة إليها بأعلى مستويات الجودة والدقة، بما يحافظ على مصداقيتها ويلبى احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن المشروع يعد الأول بين «كونستك» و «تطوير مصر» مما يعكس ثقة شركات التطوير العقارى الكبرى، و يعد امتداداً للمشروعات التى تنفذها شركته فى الساحل الشمالى لصالح الشركات الكبرى، ومنها مشروع «سيزر».

وشدد على أن الشركة تركز فى مشروعاتها على التعاون الوثيق بين المالك والاستشارى فى كل مشروع على حدة، والعمل على استغلال الخبرات الفنية المتاحة لديها وفريق عملها المؤهل، لافتا إلى أن الشركة تحرص دائما على تدعيم مهاراتها وإمكانياتها الفنية من خلال تعيين أكفأ العناصر، مع الاستمرار فى تطبيق برامج التدريب لرفع كفاءات العاملين بها دوريا.

وأكد حرص شركته على المساهمة فى المشروعات الصناعية والقومية والتنموية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، لما له من فوائد مجتمعية عظيمة وتأثير ملموس على الاقتصاد المصرى، وتخفيف للتكدس السكانى بالعاصمة، وتسعى أيضا إلى تذليل جميع التحديات التى يعانى منها قطاع المقاولات ومتطلبات سوق العمل، باتباع أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة والحلول الهندسية المتطورة.

وأضاف أن الشركة تستهدف إنهاء العام الجارى بحجم أعمال حوالى 500 مليون جنيه.