وقعت شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك» عقودا لتنفيذ مشروعات لصالح كبار المؤسسات من القطاعين العام والخاص بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكشف المهندس علاء عبد العزيز، المدير العام للشركة، عن اعتزامها الوصول بحجم التعاقدات الجارى تنفيذها بنهاية 2022 إلى 5 مليارات جنيه .

وأشار إلى أن «كونستك» لديها طاقات وكفاءات لتنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليار جنيه سنويا، وهو ما سيتم العمل عليه فى الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع وتجاوز العديد من التحديات التى شهدها الاقتصاد فى الآونة الأخيرة ومنها جائحة كورونا وعدم استقرار الأسعار تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن شركته تتبنى إستراتيجية جديدة لتطوير السياسات الإدارية والتنفيذية واتباع أعلى أساليب الحوكمة مع الاعتماد بصورة أكبر على أحدث التقنيات التكنولوجية فى الإدارة والتنفيذ.

كما تركز على رفع كفاءة العمالة وتطوير الآلآت والمعدات لتتناسب مع الخطط المستهدفة منها والتى ترتكز على التوسع فى تنفيذ المشروعات الكبرى والمشاركة فى تنفيذ أعمال مميزة مثل الأبراج، بجانب الحفاظ على تقديم الأساليب المبتكرة والجودة العالية.

وأشارإلى أن الالتزام والجودة فى التنفيذ أهم أهداف «كونستك» وهو ما مكنها من الحفاظ على ثقة عملائها من كبار شركات القطاع الخاص مثل «سوديك» و«تطوير مصر» و«مصر إيطاليا» وغيرهم، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية .

وأوضح أن شركته تتمتع بتسهيلات ائتمانية تتخطى المليار جنيه حالياً قابلة للزيادة مع التعاقدات الجديدة نتيجة ثقة المؤسات المصرفية فى جدية الشركة وخبرات مؤسسيها.

وأضاف أن حجم العمالة المباشرة فى «كونستك» يبلغ 300 موظف ومن المستهدف وصولها إلى حوالى 3000 خلال 3 سنوات مع خطة الشركة للتوسع وتنفيذ مشروعات متنوعة بمصر وكذلك التوسع خارجيا.