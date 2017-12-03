كونستك تستهدف زيادة حجم أعمالها إلى مليار جنيه

❏ أشرف عبد الحكم: نتفاوض على مشروعات بنية تحتية ومنتجعات بقيمة 350 مليون جنيهالمال ــ خاصتستهدف شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك»، الوصول بحجم أعمالها إلى مليار جنيه، خلال العام المقبل.أكد أشرف عبد الحكم، المدير العام لـ«كونستك» أن الشركة تعتزم توسعة حجم أعمالها، والتع

❏ أشرف عبد الحكم: نتفاوض على مشروعات بنية تحتية ومنتجعات بقيمة 350 مليون جنيه

المال ــ خاص

تستهدف شركة كونستركشن آند ديزاين «كونستك»، الوصول بحجم أعمالها إلى مليار جنيه، خلال العام المقبل.

أكد أشرف عبد الحكم، المدير العام لـ«كونستك» أن الشركة تعتزم توسعة حجم أعمالها، والتعاقد على مشروعات بقطاعات جديدة بخلاف البناء، والتشييد، منها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والشبكات، والمشروعات الصناعية بمحور قناة السويس، وأن الشركة بدأت الاستعداد للمنافسة على تلك المشروعات، من خلال توقيع اتفاقيات مع الشركات الأجنبية والمصرية، للتعاون فى التنفيذ ونقل الخبرات .

أوضح أنه جار التفاوض على مشروعات فى أعمال البنية التحتية، والمنتجعات السياحية، بقيمة 350 مليون جنيه.

لفت إلى أن التركيز على رفع كفاءات العاملين بالشركة من مختلف التخصصات بصورة دورية، من خلال منح دورات تدريبية داخلياً وخارجياً، وأن الشركة رصدت حوالى %15 من ميزانية العام الجديد، لتدريب العاملين ورفع كفاءة مواردها البشرية .

أشار إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الجارى تحقيق المستهدف من الخطة، رغم التحديات التى شهدها قطاع المقاولات، نتيجة التعويم، ما يعكس نجاح الإستراتيجية المتبعة، والقدرة على تلبية احتياجات عملاءها.

أضاف أن الشركة تعاقدت خلال 2017 على تنفيذ العديد من المشروعات مع كبار شركات التطوير العقارى، منها مشروعات سكنية فاخرة بقيمة 400 مليون جنيه، لصالح شركات سوديك، وهايد بارك، فى التجمع الخامس، والسادس من أكتوبر، ومنتجعات سياحية فى الساحل الشمالى بتكلفة 200 مليون جنيه، لصالح تطوير مصر، وسوديك، ومبان إدارية مع شركة مصر إيطاليا، بتكلفة 100 مليون جنيه.

لفت إلى أنه جار تطوير معدات الشركة لتتناسب مع التوسعات المستهدفة، وخطة الدخول لتنفيذ مشروعات فى قطاعات جديدة، ورصد 15 مليون جنيه من ميزانية الشركة لتحقيق ذلك.

شدد المدير العام لـ « كونستك » على أن الشركة حريصة على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا للخطة الزمنية لتسليمها بالمواعيد المحددة، بأعلى جودة وفقاً للمواصفات المتفق عليها للحفاظ على قاعدة العملاء الحاليين، وجذب جدد.