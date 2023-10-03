«كونستريكس» و«ويب هيلب» تنهيان إجراءات الدمج رسمياً فى مصر

انتهت شركتا «كونستريكس» و«ويب هيلب» الأمريكتان لصناعة خدمات التعهيد من إجراءات عملية الدمج فيما بينهما بمصر منذ أيام، وذلك ضمن خطط الجانبين لزيادة حجم أعمالهما، واستقطاب عملاء جدد بالسوق المحلية.

قال عمرو صبحي، رئيس كونستريكس مصر، إن هذه الخطوة جاءت بعد إتمام الصفقة من الناحية القانونية رسميًا على الصعيد العالمى خلال الربع الأول من العام الحالى، وإنشاء كيان جديد بعد عملية الدمج تحت اسم «concentrix webhelp +» لخدمة قرابة 1000 عميل من قطاعات اقتصادية متنوعة من قارات مختلفة، أبرزها أفريقيا .

وأوضح «صبحى» -فى تصريحات لـ«المال»- أن شركته تراهن على الاستفادة من خبرات webhelp خارج أسواق أمريكا الشمالية، لافتًا إلى أن الكيان الجديد يستهدف زيادة عدد مقاعد الكول سنتر التابعة له خلال المرحلة المقبلة بنحو 2000 مقعد، لتصل إلى 13 ألفًا بدلًا من 11 ألفًا حاليًا.

وكان الشركتين قد أعلنا فى مارس الماضى عن توقيع صفقة اندماج بينهما فى صفقة بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار دولار.

وعلمت «المال» أنه من المتوقع وصول إيرادات الكيان الوليد بنهاية عام 2023 إلى 9.8 مليار دولار.

وقالت مصادر إن هذه الخطوة تستهدف إنشاء مزود عالمى لخدمات التعهيد يلبى طموحات العملاء، فى ظل سوق سريعة التطور، وذلك عبر تطوير تكنولوجيا رقمية فى صناعة الأوت سورسينج، ومن المقرر أن تخدم «concentrix webhelp +» نحو 155 عميلًا من قائمة أقوى 500 شركة عالمية.

يشار إلى أن «كونستريكس» بدأت عملها بالسوق المصرية فى عام 2008 وتعمل الشركة فى 40 دولة حول العالم. وتعد Webhelp من كبرى شركات صناعة التعهيد ومراكز الاتصال، وتعمل فى أكثر من 35 دولة حول العالم، وتضم نحو 70 ألف موظف، بينما يتمركز أغلب عملائها خارج أسواق أمريكا الشمالية.