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«كونستراكتف الهندسية» تتبنى خطة للتوسع بالسوق المحلية وإنشاء فروع خارجية

أسست مؤخرًا ذراعًا فى الولايات المتحدة
شريف عمر 7:31 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 7:31 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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تدرس شركة «كونستراكتف» لإدارة المشروعات والاستشارات الهندسية، التوسع بقوة فى السوق المحلية، إلى جانب اختراق أسواق خارجية.

قال المهندس مينا يسى، رئيس مجلس إدارة كونستراكتف، إن شركته تأمل فى زيادة حصة مشروعاتها الحكومية، وتحديدًا فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أما على الصعيد الخارجى فتستهدف افتتاح أكثر من 5 أفرع خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

وألمح «يسى» إلى أن الشركة تستهدف فتح فرعين آخرين فى دولتين جديدتين خلال 2022، وتدرس حاليًا عددًا من الأسواق المختلفة، تمهيداً للاستقرار على دولتين منهم.

وكشف «يسى» فى حوار مع «المال» عن قدرة الشركة على تحقيق حجم أعمال سواء تحت إدارتها أو إشرافها منذ بداية 2020 وحتى الآن، بلغ 2.5 مليار جنيه، مستهدف أن تصل إلى 3 مليارات بنهاية 2021.

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وأضاف أن الشركة تستعد للعمل فى مشروع «أو ويست» مع شركة أوراسكوم للتنمية، المقام على مساحة 1000 فدان شاملة الإنشاءات والمساحات الخضراء، وتتجاوز استثماراته 30 مليار جنيه، وتزيد مدة التنفيذ على 8 سنوات.

وأكد أن «كونستراكتف» تستهدف المنافسة على مشروعات الطاقة العملاقة التى تتبناها الدولة، بخلاف مشروعات محطات تحلية المياه ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة أن الشركة تمتلك الخبرات والإمكانيات التى تمكنها من الدخول فيها بقوة.

وأضاف «يسى» أن الشركة تستهدف القطاعين الطبى والصناعى فى مجال الإشراف على التنفيذ، خاصة أن تلك القطاعات تملك فرصًا قوية للنمو.

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ولفت إلى أن «كونستراكتف» بدأت فى أبريل 2020 التحرك على المستوى الدولى للحصول على بعض المشروعات، وبالفعل بدأت إجراءات تأسيس شركة فى الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم «كونستراكتف يو إس».

وأضاف «يسى» أنه بعد فترة من تأسيس الشركة الأمريكية استطاعت التعاقد مع واحدة من كبرى شركات المقاولات هناك لإدارة مشروعاتها، علاوة على الدخول فى منافسة على 4 مشروعات أخرى.

وكشف أن الشركة تستهدف خلال الستة أشهر القادمة الدخول للسوق السعودية، والتى تعد سوقًا واعدة، تضم مشروعات عملاقة، وعلى رأسها مشروع «نيوم».

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وأضاف أن السوق الليبية أيضاً على رادار الشركة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الاتفاقيات والشراكات التى أبرمتها الحكومتان المصرية والليبية، وامتلاك ليبيا خطة إعادة إعمار طموحة للغاية. بذكر أن «كونستراكتف» تأسست عام 2018 كشركة إدارة مشروعات، وتلتها إضافة نشاط الاستشارات الهندسية، والتى تشمل أدوار التصميم والإشراف على التنفيذ

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بقلم شريف عمر

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