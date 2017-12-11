كونسبت تضخ 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى من سيلا

مها يونس: قال إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة "كونسبت" للتطوير العقارى، إن الشركة ضخت 20 مليون جنيه فى إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع سيلا بالساحل الشمالى، في إطار تنفيذ البنية التحتية وجزء من خرسانات عمائر المرحلة الأولى والتي تعد ضمت خطة العام المقبل. وأضاف أبو المجد أن المشروع يقام على م

مها يونس:

قال إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة “كونسبت” للتطوير العقارى، إن الشركة ضخت 20 مليون جنيه فى إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع سيلا بالساحل الشمالى، في إطار تنفيذ البنية التحتية وجزء من خرسانات عمائر المرحلة الأولى والتي تعد ضمت خطة العام المقبل.

وأضاف أبو المجد أن المشروع يقام على مساحة 10 أفدنة بالكيلو 57 بطريق إسكندرية ـ مطروح، ويضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 مترا مربعا بنسبة بنائية 28% إلى جانب مجموعة من الخدمات تطور على 3 مراحل باستثمارات 400 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة تسلم المرحلة الأولى عام 2019 والثانية فى عام 2020، وسوقت 90% من وحدات المرحلتين بينما طرحت للبيع بعد الحصول على التراخيص، لافتا إلى أن خطة الشركة تضمن التوسع فى عدد من المشروعات العقارية لتنوع محفظة الوحدات التى تسوقها لتشمل السكنى والسياحى والتجارى، وتبحث عن الفرص المناسبة فى عدد من المدن الجديدة على ألا تقل مساحتها عن 5 أفدنة.

يشار إلى أن شركة كونسبت تأسست قبل عام لتطوير المشروع ويمتلك أصحابها شركة فرانكو تك للأعمال الهندسية، وهى شركة متخصصة فى أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء، ونفذت بنية تحتية بعدد من المشروعات لصالح مجموعة من الشركات الكبرى.

وقال أبو المجد إن الشركة من المقرر أن تشارك فى 4 معارض عقارية خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى المعارض التي أقيميت مؤخرا، وتشمل معرضى رافال فى محافظة أسيوط ونادى البترول فى العامرية إلى جانب معرضى أبوظبى والشارقة بدولة الإمارات المتحدة.

وشاركت كونسبت فى 7 معارض منذ بداية العام منها 3 معارض خارجية شملت معرضى سيتى سكيب قطر بمارس الماضى، وإيجى فيو قطر بإبريل الماضى، وأيضا معرض النخبة فى الكويت، كما شاركت فى معارض الأهرام وعمار يا مصر ومعرضى رافال للبترول بالقاهرة الجديدة.