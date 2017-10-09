كونتيننتال تتفاوض لبيع 30% من أسهمها لمؤسسة مالية

شريف عمرتخطط شركة كونتيننتال لتداول الأوراق المالية، لزيادة رأسمالها من 7 ملايين جنيه إلى 10 ملايين، عبر التفاوض مع إحدى المؤسسات المالية المحلية، المهتمة بسوق المال، لتغطية تلك الزيادة بالكامل، بما يعنى سيطرة المؤسسة على %30 من رأس المال بمجرد إتمام الزيادة.وقال محمود غنيم، العضو المنتدب لشركة

شريف عمر

تخطط شركة كونتيننتال لتداول الأوراق المالية، لزيادة رأسمالها من 7 ملايين جنيه إلى 10 ملايين، عبر التفاوض مع إحدى المؤسسات المالية المحلية، المهتمة بسوق المال، لتغطية تلك الزيادة بالكامل، بما يعنى سيطرة المؤسسة على %30 من رأس المال بمجرد إتمام الزيادة.

وقال محمود غنيم، العضو المنتدب لشركة كونتيننتال لتداول الأوراق المالية، إن الأخيرة تسعى للتوسع فى الفترة المقبلة، من خلال إضافة المزيد من آليات التداول ومنها الشراء الهامشى، بجانب البيع والشراء فى الجلسة الواحدة والكريديت، ما يجبرها على زيادة رأسمال للحصول على موافقة الرقابة المالية.

وتابع: «خلال العام الحالى، لجأ مساهمو الشركة، وعددهم 5 لزيادة رأس المال من 5 إلى 7 ملايين جنيه، بهدف تعظيم الملاءة المالية، وزيادة فرص التنافس بين مختلف شركات السمسرة، إلا أن الأوضاع الحالية بسوق المال، ومعاناة الشركات صغيرة الحجم، دفعت الشركة للتفاوض مع مؤسسة محلية للمشاركة فى زيادة رأس المال مقابل الاستحواذ على %30 من رأسمال الشركة».

وأوضح غنيم فى تصريح لـ «المال»، أن الشركة تخطط للانتهاء من التوسعات قبل نهاية العام الحالى، تمهيداً لوضع خطة توسعية مطلع العام المقبل، لزيادة عدد العملاء الأفراد، مع التسويق الجيد لنظام التداول الإلكترونى، لجذب تعاملات شريحة المتعاملين من المؤسسات، باعتبارهما الركيزة الأساسية لأى شركة سمسرة تعمل بالسوق المحلية.

ونوه إلى أن الشركة تملك مقراً رئيسياً واحداً فى منطقة المهندسين، ولا نية لإضافة أيه فروع جديدة فى السوق المحلية، فى ظل رغبة الشركة فى تقليل التكاليف قدر الإمكان، وأن الشركة كانت تملك فرعاً فى منطقة عباس العقاد، ولجأت لإغلاقه بعد ثورة يناير وانخفاض التداولات فى البورصة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت التوافق مع متطلبات لجنة العضوية بالبورصة، لإعادة السماح لها بإعادة التداول من جديد فى السوق، فى أعقاب إيقاف دام لأكثر من أسبوع، نتيجة عدم توافق الشركة مع الشروط الإدارية والتنظيمية فى التداول.

وكانت إدارة البورصة أعلنت عن إعادة السماح لكونتيننتال للاستفادة من نظام التداول فى البورصة بداية من جلسة الأربعاء الماضى، بعد إيقافها كإجراء احترازى من جانب لجنة العضوية.

واحتلت شركة كونتيننتال لتداول الأوراق المالية المرتبة 128 بين شركات السمسرة وفقاً لتعاملات أول 9 أشهر من العام الحالى، محققة قيم تداولات وصلت إلى60.8 مليون جنيه.