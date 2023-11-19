«كونتكت للتطوير» تستثمر 300 مليون جنيه فى مشروع سكنى بالشيخ زايد

تعتزم شركة كونتكت للتطوير العقارى طرح مشروع سكنى جديد فى الربع الأول من عام 2024 فى مدينة الشيخ زايد، على مساحة 10 أفدنة، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 300 مليون جنيه، ومبيعات تلامس 450 مليون.

وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة الشركة أنه فى بداية عام 2021، كان سعر المتر المربع للوحدات يقدر بنحو 40 ألف جنيه، تضاعف حالياً إلى 80 ألفا، مشيرا إلى أن الزيادات فى الأسعار تتسارع بشكل كبير، إذ كان من المعتاد حسابها سنويًا فى البداية، لكنها أصبحت شهرية.

وشدد على ضرورة وجود سياسة بيعية تتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى حلول تمويلية من البنوك للتغلب على هذه التحديات، منها إقراض المطورين، وإتاحة بالتمويل العقارى للوحدات حت الإنشاء.

وبالنسبة لتوقعات زيادة الأسعار فى عام 2024، أوضح «فكرى» أن أى توقع سيكون غير مدروس، نظرًا لارتباطه بمتطلبات الإنتاج بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تكاليف المشروع تتغير شهريًا.

وأكد أن تقييم وحدات البيع أو طرحها بالدولار، تمت مناقشته عدة مرات، وتبين أنها غير قابلة للتنفيذ وغير مجدية، كما أنه إذا كان العميل أجنبيًا سيرغب فى ضمان الحصول على أرباح بالدولار، وبالتالى تقييم العقار بالعملة الأمريكية، قد يضر بالقطاع بشكل عام. وأشار إلى أن العقار فى مصر يُعتبر وسيلة استثمارية قبل أن يكون سكنًا، خاصة للقطاع الخاص.