«كونتكت كارز» تعيد هيكلة المنصة وتستهدف شرائح جديدة من المستخدمين

تتبنى شركة «كونتكت كارز دوت كوم» أحدث شركات «كونتكت المالية القابضة» خطة توسعية طموحة خلال العام الجاري، تستهدف من خلالها إضافة خدمات جديدة عقب إعادة الهيكلة الشاملة التى أجرتها والتى تضمنت إطلاق نسخة محدثة من المنصة والتطبيق.

وكشف عثمان عبد المنعم المدير العام لـ«كونتكت كارز دوت كوم»، ومحمود مراد رئيس قطاع تطوير المنتجات بالشركة، فى حوار مع المال، عن أبرز أهداف الشركة فى الفترة المقبلة، ويأتى على رأس هذه الأهداف إضافة خدمات تستهدف شرائح مختلفة من العملاء على غرار المالكين الفعليين للسيارات وليس فقط من يرغبون بالشراء والبيع.

يأتى هذا فى إطار إعلان «كونتكت المالية القابضة» منذ أيام عن إطلاق «كونتكت كارز دوت كوم» كشركة مستقلة لتصبح أحدث شركات المجموعة.

وصرح عثمان عبد المنعم المدير العام لـ«كونتكت كارز دوت كوم»، إن الشركة تستهدف التحول لأكبر سوق إلكترونية للسيارات فى مصر خلال السنوات المقبلة.

تسعى لتقديم الخدمة للملاك الحاليين و ليس فقط من يرغب بشراء و بيع السيارات

كما أوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «كونتكت كارز دوت كوم» تسعى لتقديم خدمات متكاملة لكافة المتعاملين فى سوق السيارات، و التى تشمل البائعين و المشترين والملاك كذلك تجار ووكلاء السيارات.

وتابع أن الشركة تستهدف إطلاق تطبيق موجهه لخدمة التجار ووكلاء السیارات، تقدم كونتكت كارز دوت كوم من خلاله حزمة من الخدمات الرقمیة المطورة مثل الخدمات الإعلانیة والتسویقیة ومزادات السیارات المستعملة والمعارض الإفتراضیة لتصبح المنصة تجربة رقمیة متكاملة، لافتًا الى أن المنصة حاليا تتوسع فى إتاحة العديد من الخدمات سواء للتجار أو المستخدمين الأفراد.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الحالية كان قد تم إطلاقها كموقع تسويقى لصالح «كونتكت القابضة» منذ حوالى 19عاماً، فيما تم مؤخرًا إجراء عملية إعادة هيكلة للمنصة لتصبح سوقا إلكترونیة للسیارات بالمعنى الكامل ومن ثم إنشاء «كونتكت كارز دوت كوم» لتكون شركة مالكة لتلك المنصة.

كما لفت عثمان إلى أن السوق المحلية تتجه نحو التطور الرقمى بقوة، وبالتالى نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايداً فى معدلات الإقبال على تنفيذ كافة المعاملات التجارية بشكل إلكتروني، ونتوقع أن يكون له إنعكاس إيجابى على المعاملات المتعلقة بسوق السيارات سواء بشكل غير مباشر مثل معاملات التأمين المختلفة أو بشكل مباشر كمعاملات الشراء و البيع و التسجيل و التراخيص، وهذا ما تعمل كونتكت كارز دوت كوم لتكون أول الكيانات المهيأة لتطبيقه كونها شریكاً هاماً لعدد من الشركات الشقيقة والتى تقدم خدمات مالیة مرتبطة بسوق السیارات، كالتقسیط من خلال شركة كونتكت للتمويل أو التأمين من خلال شركة كونتكت للوساطة المالية.

توفر تسعير «المستعملة» عبر الذكاء الاصطناعى

من جانبه قال محمود مراد رئيس قطاع تطوير المنتجات بالشركة، إن المنصة بنسختها الجديدة تقدم خدمات مميزة للعملاء مثل خدمة الفحص الفنى للسيارات المستعملة و كذلك أطلقت النسخة التجريبية من خدمة تسعير السيارات المستعملة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يقوم العميل الراغب فى بيع سيارته بادخال بعض البيانات، ليقوم الموقع بتحديد معدل السعر السوقى للسيارة.

أضاف أن هذا إلى جانب الخدمات الأساسية للمنصة مثل تقديم معلومات شاملة عن السيارات الجديدة وخدمة الإعلانات المبوبة للسيارت المستعملة و كذلك خدمات التقسيط والتأمين والتى تقدم من خلال الشركات الشقيقة فى مجموعة كونتكت المالية القابضة.

وتابع أن الشركة تستهدف تقديم خدمات لجذب شرائح جديدة من العملاء مثل ملاك السيارات من خلال إطلاق باقة من الخدمات الجديدة للمستهلكين التى تستهدف جعل تجربة إمتلاك السيارة أكثر سهولة، وتتضمن إتاحة خدمات حجز الصيانة، والمساعدة فى شراء قطع الغيار لملاك السيارات.

وأضاف، أن «كونتكت كارز دوت كوم» قامت بالتعاقد مع شبكة كبيرة من مراكز الخدمة لإتاحة خدمة الفحص الفنى و جارى التوسع لإتاحة خدمات أخرى منها على سبيل المثال حجز الصيانات الدورية.

ووافقت مؤخراً الجمعية العامة غير العادية لـ شركة ثروة كابيتال على تغيير إسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة، كما وافقت على تعديل رأس المال المرخص به ليصبح 950 مليون جنيه بدلًا من مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية سابقا، تراجع أرباح الشركة بنسبة %9.6 خلال 2020، لتبلغ 367.4 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 406.5 مليون جنيه فى 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال العام الماضى بلغت أرباح مساهمى الشركة الأم نحو 352.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 388.71 مليون جنيه فى 2019، بينما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحا بنحو 14.73 مليون جنيه مقابل 17.8 مليون جنيه أرباحاً فى 2019.

وتراجعت إيرادات مبيعات سلع وخدمات إلى 2.17 مليار جنيه فى 2020، مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليار جنيه فى 2019

ثروة كابيتال هى شركة رائدة تتميز بتقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية تشمل تمويل شراء السيارات والتمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتأمين وغيرها من الخدمات لقاعدة عريضة من العملاء، فضلاً عن أنها اللاعب الرئيسى فى أسواق أدوات الدين الناشئة فى مصر، حيث تقوم بهيكلة وتنظيم وتغطية الاكتتاب فى عمليات إصدار الدين للشركات الراغبة فى تمويل خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسين أوضاعها المالية وزيادة مستويات السيولة.