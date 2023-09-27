«كونتكت» توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتحقيق التنمية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

وقعت مجموعة كونتكت المالية القابضة بروتوكول تعاون إستراتيجي جديد مع جمعية الأورمان وتأتي هذه الخطوة كتوجه جديد للجهود المشتركة بين الجمعية الأكثر دعما و”كونتكت” الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، للمساهمة في التنمية المجتمعية وتقديم فرص عمل مستدامة.



وقالت “كونتكت”، في بيان لها، يجمعها بجمعية الأورمان تاريخ حافل بالتعاون، شهد العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الجديدة تأتي كتطوير للجهود السابقة، والتي سيتم من خلالها توفير أكشاك لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير مصدر رزق مستدام لهم.



وأضافت أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام مجموعة “كونتكت المالية القابضة ” بالقيام بدورها المجتمعي، لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع المحيط بها، موضحة أن تقديم الدعم والمساعدة للفئات البسيطة في المجتمع هو جزء من رؤية الشركة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص للأفراد لبناء مستقبل أفضل.



خطة كونتكت والأورمان

ولفتت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، ستعمل” كونتكت” مع الأورمان على توفير الأكشاك للأسر المختارة، لضمان توفير فرص عمل ودخل مستدام؛ ويأتى هذا التعاون ضمن خطة” كونتكت والأورمان” لشراكة تنموية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي؛ وستكون الأكشاك مجهزة ومزودة بماكينات تحصيل إلكتروني مدعومة من شركة ” كونتكت” للدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وستمتد في عدة محافظات مثل: بني سويف، الفيوم والمنوفية، كما سيتم تدريب المستفيدين من الأكشاك على كيفية استخدام الماكينات في المعاملات اليومية.



وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ” كونتكت المالية القابضة” أن هذا البروتوكول يتوج الأنشطة الكبيرة بيننا وبين جمعية الأورمان التي بدأت باهتمامنا بالطفل وزيارة دور الرعاية في المناسبات والأعياد وامتدت للأسر من خلال برتوكول المشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة” أن هذا التعاون الممتد يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، ولتعزيز الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات المالية في مصر.



المسئولية الاجتماعية

من جانبه، أعرب أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان عن تقديره لهذه الشراكة التنموية لما لها من دور في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات الأكثر فقرا لاسيما المرأة المعيلة وذوي الهمم من خلال المشروعات الصغيرة باعتبارها واحدة من أهم أنشطة جمعية الأورمان لدورها الفعال في تخفيف العبء الاقتصادي.



وأوضح رئيس جمعية الأورمان أن التحول الرقمي أصبح سمة تغلب على جميع أنشطة الجمعية الأورمان وهو ما تسعى إليه شركة “كونتكت” ضمن خطتها للمسئولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة.