«كونتكت» توقع اتفاقية مع «فودافون» لإتاحة خدمات التمويل الاستهلاكي ونظام الموافقات الفورية

أعلنت كونتكت كريدي تك -ذراع التمويل الاستهلاكية الرقمية التابع لمجموعة كونتكت المالية القابضة -عن توقيع اتفاقية مع فودافون مصر، تهدف إلى إطلاق خدمات التمويل الاستهلاكي لعملاء فودافون، بالإضافة إلى إتاحة نظام الموافقات الفورية فيما يعرف بـ Lending as a service، وذلك لتمكين العملاء من التقديم على حد ائتماني لحظي بأسهل الإجراءات.

يأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية “كونتكت” المعتمدة على التحول الرقمي، وإتاحة أحدث الخدمات التمويلية المختلفة لشركائها الإستراتيجيين ولأكبر فئة من العملاء، من خلال استهداف شرائح في أماكن جغرافية مختلفة، تضم القرى والمراكز بهدف تحديث الهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، لتشمل أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات.

وقال أحمد سمير العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، “إن حجر الأساس الذي نعتمد عليه في تواجدنا بالسوق هو التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في تصميم المنتجات والخدمات المبتكرة، مع إتاحة هذه الخدمات للشركاء الإستراتيجيين، لتخدم أهداف مختلفة طبقاً للاحتياج في كل إطار تعاون.”

وأعرب سمير عن فخره بالتعاون مع فودافون مصر كشريك استراتيجي، حيث تم التركيز في الفترة الأخيرة على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية، وإتاحة خدمة Lending as a service ضمن باقة خدمات التمويل الاستهلاكي التي تنفرد بها “كونتكت” حصريا في السوق المصرية حتى الآن حيث ساعدتنا في خلق مفهوم جديد يظهر القيمة المضافة لكل من العملاء والشركاء الإستراتيجيين في نفس الوقت لخدمتهم في تطبيقات مختلفة تخدم نطاق عملهم.”

كما صرّح الدكتور زكريا نبيل رئيس قطاع مبيعات الأفراد في “فودافون مصر”: “نفخر بدورنا في دعم التحول الرقمي والاستدامة في مصر، وبالتعاون مع ” كونتكت” يمكن لعملائنا الاستمتاع بتقسيط شراء الأجهزة من متاجرنا بطريقة سهلة ومريحة، في إطار التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وملائمة للعملاء.”

وتابع رئيس قطاع مبيعات الأفراد في “فودافون مصر”: “نسعى جاهدين لتوفير تجربة مميزة للعملاء الذين ما زالوا على شبكتي G2و G3، وتقديم إمكانية الحصول على موافقة فورية من كونتكت لشراء هواتف G4 من متاجرنا، في إطار التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة في المستقبل.”

ومن جانبه، أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة؛ أن ” كونتكت” تشهد هذه الفترة توسع ملحوظ في مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أولوية اهتمام المجموعة بمراعاة احتياجات السوق والاطلاع عليها؛ لتقديم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء.

وأوضح زعتر، “أنه بالرغم من الظروف الحالية لدينا إيمان قوى بقدرتنا على تسخير قوتنا في هذا المجال لتخطى أي عقبات أو تحديات مستقبلية؛ معربًا عن اعتزازه بالتعاقد مع “فودافون مصر” لما تتيحه هذه الشراكة من تعزيز الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة وتلبية احتياجاتها، انطلاقًا من خبرة شركتنا الواسعة في مجال التمويل التي بدأت في مصر منذ أكثر من 20 سنة”.