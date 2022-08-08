كونتكت توقع اتفاقية تعاون مع منصة «وان أوردر» لخدمات المطاعم

أبرمت شركة كونتكت للتخصيم اتفاقية تعاون مع شركة وان أوردر (OneOrder) المصرية الناشئة لخدمات المطاعم، بقيمة 125 مليون جنيه .

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاتفاقيات التي تحرص شركة «كونتكت» على إتمامها باستمرار في إطار خطتها التوسعية التي تهدف إلى إتاحة مجموعة الحلول المالية المتكاملة التي تقدمها والوصول لمختلف القطاعات، مما يعكس دور وكفاءة استراتيجية الاستثمار وخدمات التخصيم والتي تعد واحدة من أبرز الحلول التمويلية التي تبنتها الشركة على مدار العام الماضي، وأثمرت عن تعزيز تفاعلها المباشر مع العملاء.

شركة OneOrder المصرية الناشئة هي صاحبة المنصة الأولى من نوعها في مصر المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية للمطاعم ودعمها بالمواد اللازمة لعملها عبر تطبيق واحد، وتم تأسيسها عام 2021 لتسهيل عملية التوريد للمطاعم، حيث تمكّن المنصة المطاعم من شراء كافة احتياجاتهم من أغذية ومشروبات من مكان واحد فقط، في وقت محدد وبجودة مضمونة وتكلفة أقل.

و قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: “اليوم نحن نوقع واحدة من أهم الاتفاقيات والتي تدعم منصة وان أوردر، وتمكنهم بدورها من الوصول إلى هدفهم الرئيسي ومساعدة المطاعم على تجاوز المشكلات التي تواجههم مع عملية التوريد عبر شراء احتياجاتهم من منصة واحدة بجودة عالية وتكلفة مقبولة، مؤكداً على أن هذه الشراكة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه كونتكت حركة النمو في خدماتها التمويلية، حيث تعد خطوة هامة فيما يخدم المنصات الرقمية ودليل على جهود الشركة تجاه تمكين المشاريع الناشئة ودعم قطاع التمويل في مصر”.

وقال تامر عامر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OneOrder: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة كونتكت التي تعد أحد أهم قادة السوق المصري في قطاع التمويل، بخبرة تزيد عن 20 عاماً، وهذا التعاون سيدعم أهدافنا الاستراتيجية لتحقيق تجربة ذات جودة عالية وتطوير سبل ربط عملائنا من المطاعم والشركات بموردي الأغذية والمشروبات، ومساعدتهم على تجاوز المشكلات التي تواجههم مع عملية التوريد.

وأضاف عامر: “ندرك جيداً في شركة OneOrder أن هناك فجوات في سلاسل توريد المطاعم في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليس في مصر فقط، لذلك نحن نطمح بتوقيعنا لهذه الاتفاقية إلى توسيع حلولنا جغرافيًا والوصول إلى جميع أنحاء المنطقة مع مرور الوقت، والتمكن من تحقيق وبناء رؤيتنا نحو خلق بيئة رقمية قوية تتيح لأصحاب المطاعم التسوق عبر الإنترنت، وهذا هو التحدي الأكبر.