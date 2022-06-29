«كونتكت» توقع اتفاقية تعاون مع «الجونة» لتمويل أعمال التجديدات لملاك الوحدات بالمدينة

وقّعت شركة كونتكت للتمويل العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وإحدى شركات مجموعة كونتكت القابضة، اتفاقية تعاون مع مدينة الجونة؛ إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الأحمر، لتمكين عملاء مدينة الجونة من القيام بأعمال إضافية وتجديدات وتوسعات لوحداتهم قبل وبعد الاستلام بالتقسيط بأسعار فائدة مميزة واجراءات سهلة وسريعة، حيث يسمح ذلك للعملاء باستغلال وحداتهم والاستفادة منها بأسرع وقت.

مُدَد سداد تصل لـ5 سنوات وبدون مقدم أو مصاريف إدارية

وفي إطار الاتفاق ستقوم شركة كونتكت بتمويل قيمة الأعمال الإضافية والتجديدات لوحدات الملاك بمدينة الجونة لمدة سداد تصل إلى خمس سنوات بدون مقدم أو مصاريف إدارية وبدون استخدام الوحدة كضمانة،

وستقوم مدينة الجونة بالأعمال الإضافية و التجديدات المتنوعه للوحدة والذي يجعل منتج التمويل جذابًا لشريحة كبيرة من الملاك،

كذلك يحصل عملاء الجونة بجانب تمويل الأعمال و التوسعات للوحدات على سعر فائدة مميز على كل منتجات وخدمات كونتكت للتمويل الأخرى المتميزة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة.

ويعدّ هذا الاتفاق في إطار تلاقي رؤى الشركتين الرائدتين في مجاليهما، حيث تسعى كونتكت للتعاون مع المطورين العقاريين البارزين بالسوق المصرية لتوسيع قاعدة عملائها وترسيخ اسمها كشركة رائدة في التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري. بالإضافة إلى تمويل جميع المنتجات والخدمات التي يمكن تمويلها بحسب القانون المصري.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن سعادته بهذا التعاون الذي يفتح آفاقًا جديدة لانضمام عملاء جدد لعملاء الشركة المميزين ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بخدمات كونتكت التمويلية.

وقال زعتر إن الاتفاقية تؤكد ثقة السوق في مجموعة كونتكت، حيث يعد التعاون مع مدينة الجونة بصفتها واحدة من مدن شركة أوراسكوم للتنمية، وأهم وأنجح المطورين العقاريين بمصر بمثابة شهادة نعتز بها ونحرص عليها.

وأضاف أن الاتفاقات المماثلة هي جزء من إستراتيجية كونتكت الشاملة والتي بدأنا تنفيذها منذ عدة سنوات والتي تحرص على تنويع المحفظة التمويلية للمجموعة ومخاطبة جميع شرائح المجتمع المصري بحزمة متنوعة من المنتجات التي تناسب جميع الفئات، وكذلك المنتجات الخاصة بتمويل الشركات إلى جانب التأمين بمختلف أنواعه.

تطوير المدينة وتوفير أفضل الخدمات.. استراتيجية مدينة الجونة

وأكد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة كونتكت يأتي في إطار جهود مدينة الجونة لإيجاد حلول تمويلية متنوعة لعملائها في كل مراحل امتلاكهم للوحدة، خاصة في مرحلة قبل الاستلام.

وأضاف: يتماشى هذا التعاون مع إستراتيجية مدينة الجونة التي تعمل على تطوير المدينة وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات،

ونحن نؤكد لعملائنا أن قائمة منتجاتنا في هذا الصدد متنوعة وتتم على أعلى مستوى وطبقًا للمعايير العالمية والتصميمات الفريدة التي تتمتع بها الوحدات بمدينة الجونة.

وأوضح أن شركة أوراسكوم للتنمية تعمل على توفير مدن متكاملة ومجهزة بكل المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات المختلفة لكل الأفراد.

ومن هنا يأتي حرص مدينة الجونة على عقد شراكات متخصصة ناجحة تضمن تقديم أحدث الخدمات المتطورة بما يتناسب مع احتياجات العصر وبما يسهم في تنفيذ رؤيتنا للمدن المتكاملة.