«كونتكت» تغلق سندات توریق بقيمة تجاوز المليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، إغلاقها الإصدار التاسع والثلاثين لسندات التوريق المصدَرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المُحالة من شركتيْ كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.076 مليار جنيه

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم، إن السندات مقسَّمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرًا، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه مصري تزعم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وذكرت الشركة أنه تمّت تغطية الإصدار من قِبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان، ولا يزال لها، الريادة؛ كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصرية وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وقامت كونتكت بدور مدير الإصدار ومروِّج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي- مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية،

وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق، بحسب الشركة.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصرية بضمان محافظ مُحالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدارًا، تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيه من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها، بخلاف العوائد.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن سعادته بالإصدار، قائلًا: “نحن فخورون بقدرتنا على إتمام إصدار سندات توريق بهذا الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المحلية والعالمية،

فالتصنيف الائتماني المتميز الذي حازه الإصدار كالعادة وثقة البنوك المصرية والمؤسسات المالية غير المصرفية بإصدارات مجموعة شركات كونتكت القابضة وإقبالهم عليها، يؤكدان جودة وفعالية عمليات كونتكت الائتمانية والتمويلية وجدارة كونتكت بريادة هذا المجال.