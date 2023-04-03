«كونتكت» تغلق إصدار سندات توريق بقيمة 1.893 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة ، المتخصصة في الخدمات المالية الغير مصرفية،عن إغلاق الإصدار الأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية للإصدار 1.893 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن قيمة الإصدار مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرا، ليكون الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تعتزم كونتكت إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وذكرت أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وقامت كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية ، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر ، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، والأهلي فاروس بدور ضمان وتغطية الاكتتابات ، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية و مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوريق .

وأشار البيان إلي أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.9 مليار جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصرية حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وأضافت ” كونتكت ” أنه بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصرية بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من22.6 مليارجنيه بعدد24 إصدار، تم سداد ما يقرب من 18.9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

وعبر سعيد زعتر ،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار الذي يعبر عن قدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي .

وأكد زعتر علي أن هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة ( ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل ) على مدار أكثر من 20 عاماً ، مضيفاً : كما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات الغير سيادية الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجوده الائتمانيه لمحفظه الحقوق الماليه وفعالية عمليات التحصيل للشركه”.