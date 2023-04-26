«كونتكت» تعلن زيادة تمويلاتها العقارية إلى 6 ملايين جنيه

أعلنت شركة كونتكت للتمويل العقاري عن زيادة تمويلاتها العقارية لتصل إلى 6 ملايين جنيه وذلك لفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتوفر شركة كونتكت المالية القابضة خدمات التمويل العقاري للأفراد مباشرة أو من خلال الشركات “المطورين العقاريين”، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات العقارية وتمويل مشروعات البناء والتطوير العقاري. وتتميز خدمات الشركة بتوفير السرعة في إصدار التمويل بكل يسر، كما تتنوع فترات السداد لتتناسب مع احتياجات العملاء.

وشهدت الشركة نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 88 % خلال عام 2022، مدفوعاً بتحسن عمليات التقديم وزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد لـ “عشر سنوات” مما جعل “كونتكت” للتمويل العقاري تحتل مركز الصدارة بين الشركات في مبادرة التمويل العقاري بنهاية مارس 2023.

ومن جانب آخر، تقدم كونتكت حلولا تمويلية مبتكرة لسوق التمويل العقاري والتقسيط في الساحل الشمالي والعين السخنة وأماكن المصايف باعتبارها إحدى الأسواق النابضة بالحياة، والتي تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال أيمن حليم، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري: “إننا ندرس في الفترة القادمة دخول التمويل العقاري للوحدات التجارية للأفراد لكي نصل إلى كل ما يحتاجه السوق والتوسع والتنوع لخدمة العميل.

وأعلن “حليم” أن هناك طلبا على تمويل الوحدات التجارية وأيضاً الأدوات التي يمكن أن نحتاجها للدخول في هذا النوع من التمويل، مشيراً إلى أن “كونتكت للتمويل العقاري” تولي أهمية كبري لتوظيف الكفاءات العالية والمتميزة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، من خلال فريق عمل مؤهل وذو خبرة عالية في هذا المجال.

من جانبه، أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية كونتكت لتعزيز مكانتها في سوق التمويل العقاري وزيادة حصتها السوقية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.