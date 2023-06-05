«كونتكت» تعلن إطلاق برنامج تمويل الدراجات النارية بقيمة مليوني جنيه

أعلنت شركة “كونتكت للتمويل” إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة المتخصصة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، إطلاق منتج تقسيط الدراجات النارية.

وأضافت الشركة في بيان، أن البرنامج يعد جزءا من خطة الشركة وسعيها المستمر لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التمويل الاستهلاكي.

وذكرت الشركة أن إطلاق المنتج الجديد بالتزامن مع مشاركة “كونتكت” في معرض” Motorsports hub ” السنوي الجمعة الماضي مشيرة إلى الإقبال الكبير من الحضور.

وكشفت “كونتكت” في بيان لها أن برنامج تمويل الدراجات النارية يتيح لجميع العملاء تقسيط جميع أنواع ( الدراجات النارية الجديدة أو المستعملة وكذلك الدراجات الكهربائية، السكوتر الكهربائي، وسيارات الجولف، والبيتش باجي وجميع معدات رياضة ركوب الدراجات النارية).

وأشارت في بيانها إلى أن البرنامج يقدم للعملاء فرصة الحصول على تمويل يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه على فترات سداد تصل إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى التأمين الإجباري، وتمويل جميع أنواع الدرجات النارية بإجراءات سهلة وسريعة وخطط سداد مرنة تناسب جميع الاحتياجات وبأسعار فائدة منافسة وتسهيلات في السداد مع خدمة العملاء المميزة التي تشتهر بها الشركة.

وأوضح تامر سمير، العضو المنتدب لشركة “كونتكت للتمويل”، أن الشركة صممت برنامج تقسيط الدراجات النارية لتلبية الحاجة المتزايدة للمنتج، مؤكداً أن شروط وإجراءات التقسيط تتميز بالسهولة والمرونة لجميع العملاء بجانب تزايد الطلب على الدراجات النارية والاتجاه إلى تحسين الخدمات المالية المتاحة للعملاء.

وتابع العضو المنتدب لـ”كونتكت للتمويل”: “متحمسون جدًا للعمل مع عملائنا وتوفير الحلول المالية المناسبة لهم، ونتوقع ردود فعل إيجابية من مجتمع الدراجات النارية المصري بشأن هذا المنتج الجديد”.

ومن جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة كونتكت المالية القابضة”: “وضعنا عدداً من الأهداف وعازمين على تحقيقها منذ بداية العام ومن أهمها، مواصلة النمو في جميع القطاعات التي تؤكد على قوة ومكانة المجموعة في سوق التمويل المصرية، خصوصاً في مجال التمويل الاستهلاكي”.