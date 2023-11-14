«كونتكت» تسجل 542 مليون جنيه صافي ربح معدل بأول 9 شهور من 2023

أعلنت شركة “كونتكت المالية القابضة” اليوم، عن نتائج أعمالها خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري، إذ تمكنت من زيادة صافي الربح المعدل بواقع 34% وسجلت 542 مليون جنيه، مقابل 404 مليونًا الفترة المماثلة من 2022 .

وبلغت إجمالي المحفظة التمويلية حوالي 19.7 مليار جنيه مقابل 13.7 مليارًا بزيادة 44% .

وقالت الشركة في أفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، إن الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين ارتفعا بنسة سنوية بلغت %39 و%54 على التوالي خلال فترة الـ 9 شهور الأولى .

ونوهت أن صافي الربح المعدل سجل نموًا بنسبة 34% إلي 542 مليون جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، بفضل قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء على الرغم من مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق .

وخلال الربع الثالث من عام 2023 ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسبة سنوية %45 و%68 على التوالي.

كما حققت الشرركة ارتفا عا قوًيا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023 حيث سجل صافي ربح قطاعي التمويل والتأمين نسبة 80% و 23%على التوالي. وبلغ صافي الربح المعدل 158 مليون جنيه، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 58% خلال الربع الثالث من عام 2023 .

كما نمت التمويلات الجديدة لدي “كونتكت” بنسبة سنوية 45% وسجلت 12.1 مليار جنيه أول 9 شهور من 2023، بفض الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل .