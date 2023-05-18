«كونتكت» ترفع مدة التمويل لدارسي الماجستير لـ3 سنوات والدكتوراه لـ5

أعلنت كونتكت للتمويل، ذراع التمويل الاستهلاكي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، رفع مدة التمويل لدارسي الماجيستير إلى 3 سنوات، و5 سنوات للدكتوراه، بحجم تمويل يصل إلى مليون جنيه، لكل المدارس والجامعات المصرية والأجنبية في مصر.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تهدف من خلال ذلك توفير خدمات تمويل طلاب المدارس والجامعات ودارسي الماجستير والدكتوراه والدورات التدريبية والشهادات المهنية، التي كانت قد أعلنت عنها منذ مدة، وقدمت “كونتكت” من خلالها خيارات تمويل متعددة لتمويل التعليم بأسعار فائدة تنافسية، وفترات سداد مرنة تصل إلى 12 شهرًا بالنسبة للمدارس والجامعات.

وأوضحت “كونتكت” أنها عزّزت منتج تمويل التعليم بتوقيع بروتوكولات مع العديد من المدارس والجامعات المتميزة، التي من بينها توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة “مدارس جيمس مصر للتعليم“، التابعة لشركة جيمس العالمية أكبر شركة تعليم خاص في العالم والتي تنتشر فروعها بالكثير من الدول.

كما تم التوقيع مع المدرسة الكندية الدولية في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم في أونتاريو (وزارة التعليم الكندية)،

وتتبع نظام التعليم الكندي، والجامعة الأوروبية EUE التي تقدم برامج تعليمية باللغة الإنجليزية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية(AAMBFS)،

والتي أصبحت ”أكاديمية كل العرب” على مر السنين، وتحولت إلى مركز يُلهم جميع المهنيين العرب في قطاعي المال والأعمال، ويزوّدهم بالمعرفة العلمية والأكاديمية.

وأشار تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل، إلى أن خدمات التمويل لا تقتصر على جامعات أو مدارس محددة، بل إنها تمتد لتغطي المدارس والجامعات بكافة المحافظات،

كاشفًا عن عقد بروتوكولات مع عدد من المدارس والجامعات الدولية ، لتقديم خدمات التمويل الأكاديمي للطلاب في هذه المؤسسات.

وأكد أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع هذه المؤسسات لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن تقديم خدمات تمويل التعليم تمثل جزءًا هامًّا من إستراتيجية الشركة لتقديم خدمات مالية متميزة ذات جودة عالية،

وهو ما تسعى الشركة له لتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير خيارات تمويل متعددة، بما في ذلك القروض التعليمية والماجستير والدكتوراه .

من جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن التعليم يمثل حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة وتقليص الاستثمار في التعليم يهدد بحدوث أزمات أكثر خطورة في المستقبل .

وكشف أن التعليم من أكثر المنتجات التي يقبل عليها المستهلك، لذلك نحرص على تقليل قيمة الفائدة الخاصة بهذا المنتج خصوصًا لأنه يندرج تحت المسئولية الاجتماعية الخاصة بشركات المجموعة،

مشيرًا إلى اعتزام ”كونتكت للتمويل ” توفير خدمات تمويل التعليم لكل المصريين في جميع المحافظات وبكل المدارس والجامعات.