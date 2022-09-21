«كونتكت» ترصد 3 مليارات جنيه استثمارات فى 2023

تخطط شركة كونتكت للتطوير العقارى لضخ استثمارات تقارب 3 مليارات جنيه لإطلاق مشروعات سكنية وإدارية بالسوق المحلية خلال العام المقبل، فى إطار خطتها التوسعية واختراق مزيد من المناطق العمرانية بعد نجاح تجربتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

«المال» أجرت حوارا مع أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، للحديث عن المشروعات الحالية والمستقبلية، ورؤيته لمناخ الاستثمار العقارى فى السوق المحلية.

قال فكرى إن «كونتكت» تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه فى العام الجارى حققت منها 600 مليون فى النصف الأول من 2022، كما ترصد استثمارات جديدة بقيمة مليار و500 مليون فى العاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن «كونتكت للتطوير العقارى» تأسست فى عام 2010 ونجحت خلال هذه الفترة القصيرة أن تبلغ حجم استثماراتها أكثر من 6 مليارات جنيه.

وحول أبرز مشروعات الشركة فى السوق المحلية، فقد بدأها فكرى بالإشارة إلى مشروع ميركيرى بيزنس كومبلكس، وهو المشروع الأول للشركة تم طرحه فى عام 2021 يقع فى قلب منطقة الداون تاون، مشروع متعدد الاستخدمات (تجارى – إدارى – طبي) ويتكون من 10 أدوار على مساحة 2400 متر مربع، لافتا إلى أن الاستشارى الهندسى للمشروع شركة كيانى لينز المهندس محمد صفوت.

ويقع مشروع كوان إيكونك تاور فى منطقة الأعمال المركزية بإطلالة مباشرة على أطول برج بإفريقيا الإيكونيك تاور، لافتا إلى أنه ثانى مشروعات الشركة المتعددة الاستخدمات (تجارى – إدارى – طبي) يتم بناؤه على مساحة أرض 10531 مترا مربعا ويتكون من 25 طابقا.

ويتميز المشروع بأول سكاى فود كورت فى العاصمة الإدارية، وينفذه المهندس ياسر البلتاجى شركة (YBA) الاستشارى الهندسى للمشروع، وشركة صبور استشارى التنفيذ والبناء وشركة (MRB) للإدارة والتشغيل.

أما مشروع كايو كول وهو أحدث مشروعات الشركة، فيقع فى الداون تاون بمنطقة التنزة والتسوق، ويطل على فندق الماسة والممشى السياحى، وهو مشروع تجارى فقط يتكون من 5 أدوار ومبنى على مساحة أرض 7100 متر، يوجد أكبر مساحة فود مورت بالعاصمة الإدارية على مساحة 2,200 متر مربع.

وأضاف أن الاستشارى الهندسى للمشروع شركة (DMA) دار العمارة وشركة (SAMCO) كاستشارى للتنفيذ.

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، ومن المتوقع تحقيق 400 مليون أخرى فى النصف الثانى من 2022.

وأشار إلى أن الشركة ترصد استثمارات جديدة بقيمة مليار و500 مليون فى العاصمة الإدارية، كما تستهدف استثمارات جديدة مع بداية العام الجديد فى مشروعات سكنية وإدارية بحوالى 3 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن الشركة بعد عملية الاستحواذ التى تمت بداية العام، أصبحت تمتلك مخزون أراضى غير منماة ولم يتم طرحها حتى الآن وبعضها لن يتم طرحه إلا بعد كامل التسليم، وكذلك تستهدف الشركة الحصول على أميز المواقع فى الطرح المنتظر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفى شهر فبراير الماضى، استحوذت «كونتكت للتطوير العقارى» على 3 شركات تقدم خدمات تكميلية للتطوير العقاري؛ وهى شركات جى دبليوكونستراكشنز، ودى إف إس جينيرال سيرفيس، وتيرن كى ميكانيكال سوليوشن وبلغت قيمة الصفقة 120 مليون جنيه.

وحينها بدأت كونتكت تطبيق استراتيجية (backward integration) للتكامل العقارى لأول مرة فى مصر، بما يضمن تقديم نموذج متميز فى العمل والبناء ليمثل نقلة نوعية فى مفاهيم التطوير العقارى وتقديم أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية؛ وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التى تشهدها مصر، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأكد أن الشركة تعتمد حاليا على الموارد الذاتية لتدبير التمويلات اللازمة، ولكنها فى المرحلة الجارية بدأت التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على تسهيلات لتمويل الخطة التوسعية فى الأعوام القادمة، وذلك تماشيا مع خطة إعادة الهيكلة وتجهيزها لطرح اسهمها بالبورصة المصرية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وحول مناخ الاستثمار العقارى فى مصر، فقد قال: تتميز المرحلة الحالية بالشفافية وتتساوى فرص الاستثمار بين المطورين بناء على إمكانيات وقدرات كل مطور، ولعل أبرز مثال على ذلك أسلوب وإجراءات طرح الأراضى بالعاصمة الإدارية.

وعن المطالب اللازمة من الحكومة لدعم المطورين العقاريين، فقد ذكر أن الشركة تنتظر المزيد من الدعم للقطاع فيما يتعلق بالرقابة وتوفير مستلزمات البناء والتشطيبات وإعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة باستثمارات القطاع الخاص بالمشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية من الجمارك خصوصا فى مرحلة التشطيبات.

وبشكل عام نتوقع من المجموعة الاقتصادية الجديدة المزيد من الإجراءات وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو، وفقاً لفكرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة كونتكت للتطوير العقارى، أن شركته تستعد لتقديم عروض ضخمة بمناسبة معرض سيتى سكيب، وجار إعداد عروض مميزة للعملاء السابقين.