«كونتكت المالية» تشارك فى ملتقى «رانديفو» الخامس للتأمين بشرم الشيخ

تشارك قطاع التأمين في كونتكت المالية القابضة ، والذي يتألف من شركتي “ثروة للتأمين”، و”ثروة لتأمينات الحياة” في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام 2023. يأتي هذا الملتقى تحت عنوان: “صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات”، والذي سيُعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023.

اهمية ملتقى شرم راندفو

يُعد هذا المؤتمر من أبرز الأحداث في قطاع التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والمقترحات.

وتلعب شركات التأمين التابعة لكونتكت المالية القابضة دورًا مهمًا في هذا المؤتمر. حيث تشارك شركة “ثروة للتأمين” وشركة “ثروة لتأمينات الحياة” كرعاة رسميين لنقل الحضور. بالإضافة إلى ذلك، يشارك السيد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين”، كعضو في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان “شركة التأمين الناجحة في المستقبل”، وسيشارك أيضًا كمحكم في مسابقة “عزة عارفين للبحوث” لأبحاث التأمين التقنية. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة على هامش فعاليات الملتقى.

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

فيما قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين” وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على هامش الحدث: “تعد المشاركة في المؤتمر الخامس رانيدفو شرم الشيخ فرصة مهمة لتعزيز تواصلنا مع قادة ومتخصصي صناعة التأمين والاستثمار من جميع أنحاء العالم.

يعتبر المؤتمر فرصة لنا لعرض دورنا في توفير الحماية التأمينية على المستوى العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع الجمهور الحاضر. بالإضافة إلى دورنا التأميني، نسعى أيضًا لتعزيز الجانب العلمي في صناعة التأمين.

رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة

وعبر رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة “ثروة لتأمينات الحياة” عن سعادته بالمشاركة في ملتقى شرم راندڤو الخامس. إن هذا الملتقى العالمي المهم يجمع بين قادة وخبراء صناعة التأمين والاستثمار لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال والذي أصبح أهم وأكبر حدث تأميني في المنطقة، متفوقاً على مؤتمرات مماثلة تنظمها اتحادات إقليمية وقارية.

واعتبر أن ملتقى شرم راندفو فرصة مهمة للتواصل مع قادة الصناعة وتبادل الأفكار والتجارب.

وأكد أنهم سيكونون حاضرين بقوة في الجلسات والمناقشات التي تهم صناعة التأمين، معربا عن سعيه دائمًا للمساهمة في تطوير هذا القطاع.

اهمية مشاركة كونتكت المالية القابضة فى شرم راندفو

وأكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ” إن المشاركة في الملتقى يعبر عما وصلت إليه شركات قطاع التأمين بالمجموعة وتطورها المستمر.

ولفت أنه كرئيس لاتحاد التمويل الاستهلاكي ورئيس شركة كونتكت المالية القابضة، يرى مستقبلاً إيجابياً لصناعة التأمين في مصر عموما والقطاع التأميني في كونتكت المالية القابضة خاصة.

وأشار إلى المضى قدماً بقوة نحو تحقيق تقدم إيجابي ومستدام في هذه الصناعة، والتطلع إلى مشارتها الفعّالة في هذا الحدث المهم لصقل رؤيتها وتطوير هذا القطاع للمستقبل.

ولفت إلى تطلعه إلى تعزيز التعلم المتبادل والتعاون بين اتحاد التمويل الاستهلاكي واتحاد التأمين، حيث يمكن لهذه التجارب المشتركة أن تسهم في تعزيز الصناعتين بشكل مستدام ومجدي.