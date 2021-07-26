بورصة وشركات

«كونتكت» المالية تستهدف تقديم تمويلات بقيمة مليار جنيه لعملاء «ساكنين» العقارية

في إطار خطة الشركة للتوسع والمساهمة في تمكين المستهلكين من الحصول على أفضل عروض شركات ووكلاء التطوير العقاري وأفضل خدمة تمويل.
مصطفى طلعت 6:00 م, الأثنين, 26 يوليو 21 6:00 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة– ثروة كابيتال سابقًا، إن شركته تستهدف تقديم حجم تمويلات تصل إلى مليار جنيه لعملاء شركة ساكنين العقارية التي وقّعت اتفاقية تمويل معها مؤخرًا. ووقعت كونتكت المالية اتفاقية شراكة مع شركة ساكنين العقارية لتمويل عملاء الأخيرة. تأتي الاتفاقية في إطار خطة الشركة للتوسع والمساهمة في تمكين المستهلكين من الحصول على أفضل عروض شركات ووكلاء التطوير العقاري وأفضل خدمة تمويل. 

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وشهدت «كونتكت المالية» نموًّا فى صافى أرباحها بواقع 21% بالربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 109 ملايين جنيه، وفقًا للنتائج المالية المجمعة للشركة عن هذه الفترة.

جدير بالذكر أن «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية قامت، فى فبراير الماضى، بتغيير اسمها إلى «كونتكت المالية القابضة»، وتخفيض رأسمالها إلى 950 مليون جنيه بدلًا من مليار، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 13 مقارنة مع 11 سابقًا.

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وتقدم شركة كونتكت المالية القابضة باقة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية تشمل تمويل شراء السيارات والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقارى والتأمين وغيرها من الخدمات لقاعدة عريضة من العملاء.

فضلًا عن أنها اللاعب الرئيسي في أسواق أدوات الدين الناشئة في مصر، حيث تقوم بهيكلة وتنظيم وتغطية الاكتتاب في عمليات إصدار الدين للشركات الراغبة في تمويل خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسين أوضاعها المالية وزيادة مستويات السيولة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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